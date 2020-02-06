武漢肺炎疫情延燒　路透：中國考慮延後全國人大會議

路透社今天引述5名知情人士報導，由於中國武漢爆發的2019新型冠狀病毒疫情延燒，境內許多城市被迫嚴格限制交通和其他活動，，因此北京正考慮將今年全國人民代表大會會議延後。

中國全國人大約有3000名代表，每年固定3月5日起在北京召開會議，通常至少為期10天，會中通過立法並公布當年國家經濟主要目標。若今年會議延後，將是1995年人大會議目前時程實施以來首度延後。

因事涉敏感不願曝光身分的一名中國高階官員告訴路透社：「目前（北京）焦點仍擺在努力推動會議如期召開，但我們正在討論一系列選項，因疫情看來不太可能在3月前獲得控制。」

這名官員說：「延後（開會）是選項之一。由於目前情勢非常艱困，延期應不會令人意外。」

中國外交部發言人華春瑩今天在例行記者會上，被問到今年全國人大會議是否會因疫情延後召開，她表示尚未聽聞相關消息。

中國今年全國人大會議至關重要，因安排通過中國首部民法典，這將是中國國家主席習近平推動司法改革的重要里程碑。

外界還普遍預料，今年人大會議將討論持續數月的香港反送中抗爭，並宣布中國全年經濟成長目標和國防預算規模。

香港獨立研究公司「全體會議」（Plenum）合夥人封楚誠認為，鑒於今年全國人大會議的政治重要性，延後開會機率只有10%。

不過他說：「隨著2月疫情持續，若中國所有政治精英全都得在密閉的人民大會堂共處一個多星期，看來相當危險。」