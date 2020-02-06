【武漢肺炎】入台灣限制再擴大　明起港澳居民禁止來台

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）因應中國新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情持續擴大，大陸委員會今（6）日宣布，港澳居民自明（7）日起暫緩入台。

陸委會今日下午表示，中央流行疫情指揮中心已將香港、澳門旅遊疫情建議提升至第二級警示（Alert），且鄰接港澳之中國廣東省疫情轉趨嚴峻，為確保國內公衛安全，強化人流入境控管，政府明日起將暫停受理香港、澳門居民申請入台簽證。

陸委會指出，已持有台灣有效入出境證件或居留證的港澳居民仍可來台，惟入境後均須依疫情指揮中心指示，進行居家檢疫14日。

陸委會提及，若有特殊事故（emergency）急須來台者，應出具香港、澳門政府發出之入出境證明紀錄，並提出證明在過去14日內確無中國旅遊史後，以臨櫃書面方式提出來台申請；在香港或澳門者至本會香港或澳門辦事處，在海外地區者則至我駐外館處辦理。

陸委會表示，上述措施將視未來疫情狀況調整更新。而中國籍人士則是自今（6）日起暫緩來台。

此外，根據領事事務局最新規定，外籍人士（不含中港澳人士）過去14日曾赴中國、香港、澳門者不得入境台灣，已持有台灣有效居留證的外籍人士仍可入境我國，惟入境後均須進行居家檢疫14日。