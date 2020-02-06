迎元宵！北富銀推「科技寶貝」小提燈　全台免費限量發送

周六就是元宵節，全台各地燈會都將陸續登場。元宵節又稱為「 小過年」，習俗上這一天家家戶戶都要吃湯圓、賞花燈， 是春節期間最熱鬧的一波高潮。 為了讓客戶可以享受親子提燈同遊的樂趣， 台北富邦銀行特別製作上萬盞DIY開運小提燈， 免費發送給全台來行客戶， 希望用溫暖的服務陪伴民眾留下美好春節回憶，感受新年心幸福！

今年是北富銀首次推出元宵開運小提燈，外型特別設計成象徵「 平安幸福」的天燈，以祈求國泰民安、風調雨順； 燈面則是三款俏皮可愛「科技寶貝」吉祥物，代表財富、愛情、 健康、平安、關懷任三項願望，過節應景或居家擺飾都相當討喜。

北富銀表示，新的一年，隨著5G上路、 純網銀推出及大數據與區塊鏈等數位科技應用趨於成熟， 民眾可望享受到更聰明便利的理財、通訊和學習服務， 無論是累積財富、提高學習效率、甚至是人際關係經營， 都能透過科技的加持大大加分。因此今年特別結合生肖、 祈福與數位科技等元素設計出「科技寶貝」作為提燈燈面， 萬盞提燈在元宵節同步亮起，也是金融科技點亮生活的美好寓意。

此外，北富銀表示，這次發送小提燈還有另一層涵義， 就是考量到現在防疫措施仍持續進行， 有不少家長基於健康考量可能會忍痛放棄帶孩子去逛燈會， 透過這盞來自北富銀發送的小提燈， 不用出門就可讓孩子多一個認識傳統文化的機會， 並利用小天燈為台灣與世界祈福，更能讓家長能透過與孩子共同DI Y組裝提燈，建立更多親子互動的溫馨時刻，共創美好回憶。

北富銀「科技寶貝」小提燈預計自即日起於全台各分行免費發送， 只要來行申辦各項業務即可領取，每人限領1盞，送完為止， 有意索取的民眾不妨把握機會。