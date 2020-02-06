全國唯一全面調訓　新北共學新課綱提升教學專業

108新課綱上路，新北市自107年即率全國之先於 寒暑假開辦新課綱研習全面調訓新北市國小教師，今(109)年寒 假過年前共舉辦3場次，240位教師參與，總計已辦理51場研習 ，參與教師超過4,500人。

研習前參與教師組成各課程工作小組， 並邀請國教輔導團員及具備新課綱專業的教育人員共同規劃及研發課 程，內容涵蓋總綱導讀、校訂課程發展與設計及國語、數學各領綱教 學增能等，課程兼顧理論與實務， 讓參與研習後能真正獲得有用的新課綱知能， 研習滿意度更高達九成，許多老師回校後還會「好康道相報」， 邀請更多老師參與新課綱研習！

活動中講師帶領老師們導讀總綱， 並透過小組討論及分享方式歸納出新課綱重要內容， 以快速且清楚的方式了解新課綱。新北市數學輔導團也研發出「轉、 做、得」素養導向課程設計傳授給老師，透過轉化概念、 實際操作及增進思考等教學過程， 在數學課中培養學生活用數學知識的能力。

此外，在「生活課程課綱」課程中， 講師除分享了數個親身實施過的成功教案外， 亦循序漸進帶領老師一步步設計教案，結合「Kahoot」 互動平台問答，增進學習趣味，將來也可在實際教學中運用。

新北市政府教育局表示，過年後原訂舉辦3場研習，惟為因應「 嚴重特殊傳染性肺炎」(武漢肺炎)防疫措施，維護教師健康， 將延期辦理。此外，108、 109學年度國小新課綱實施對象為低年級學生，預計今(109) 年7月完成所有低年級教師培訓， 也即將自今年8月開始辦理中年級教師調訓，為110、 111學年度中年級的新課綱課程做好準備。 未來將持續透過辦理新課綱課程分享會、 工作坊及國教輔導團到校等多元管道， 協助各校教師增進課程與教學知能，成就每位新北學子。