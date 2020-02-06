【反送中+武漢肺炎】維珍澳洲航空宣布退出香港市場 永久停飛香港

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）維珍澳洲航空今（6）日表示，因反送中抗爭、2019新型冠狀病毒疫情蔓延，對他們而言香港已「不再具有商業可行性」，從下月起永久終止往返雪梨和香港的航班。

維珍澳洲航空日前才剛宣布，墨爾本-香港航班服務將於2月10日結束，而往返雪梨和香港的航班才推出僅僅18個月，但由於2019年中起的反政府示威和2019新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情造成需求下降，3月2日起將永久終止往返雪梨和香港的航班。

維珍航空在2018年中推出澳洲最大城市雪梨往返香港的航班，他們當時稱擴張中國據點是國際策略的「關鍵支柱」，但現在承認這條航線頗「具挑戰性」。

維珍澳洲集團的聲明表示：「撤出香港市場是個艱難的決定，但這也顯示透過我們的網絡，高度關注在推動更健全的財務紀律。」

「經評估後，目前情況顯示香港航線已經不具商業可行性，不適合維珍澳洲航空繼續營運。然而，我們會透過其他國際航線和合作夥伴航空公司強調國際旅遊，這仍然是策略中重要的一環。」

往返雪梨和香港的航班將在3月2日停止營運。

美國航空（AA）和聯合航空4日才宣布暫停往返香港的航線，維珍澳洲航空今日則是宣布永久退出香港市場，這對一向身為主要國際航空樞紐之一的香港來說，無疑是一大重擊。