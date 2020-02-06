武漢肺炎疫苗開發競速 英團隊宣布將進入動物實驗階段

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）武漢肺炎疫情人人自危，各國已全力投入開發疫苗。英國的疫苗開發團隊指出，他們在開發上取得了重大突破，將原本需時兩年到三年的開發時間縮短到14天。

倫敦帝國學院的Robin Shattock教授是該學院粘膜感染與免疫的負責人，也是全球投入開發疫苗中的其中一人。他說，如果使用傳統方式，大概要兩年到三年才夠，不過他們另闢蹊徑，現在只要經費足夠，最快下週就可以開始進行動物實驗，並在夏天進入人體檢驗的階段。

疫苗對於現階段已爆發的疫情而言似乎有些太晚，不過如果開發成功，人們在面對下一次疫情擴散時，就會顯得有把握許多。Shattock教授指出，現在仍不確定新型肺炎是否會像流感一樣，到夏季自動消聲匿跡，不過如果疫苗開發成功，在肺炎變成全球性的傳染病並大肆流行的情況下，會很有幫助。

面對疫情的擴大，中國、澳洲、美國與歐洲各國的科學家正在全力研發疫苗，並彼此分享重要資訊以加快開發速度。英國一國就在流行病防範創新聯盟(CEPI)投注了大約2,000萬英鎊的資金，該聯盟在2017年創立，目的就是為了要讓人類在面對新型傳染病時有一搏之力。

2003年的SARS爆發，造成全球大約800人喪生，雖然當時的經驗讓科學家在面對這次新型肺炎時能夠迅速進入狀況，不過由於疫苗的研發經費在SARS消失後就急速減少，最後並沒有開發出疫苗。

傳染病專家David Heymann博士表示，這次情況不一樣，在CEPI已經成立的情況下，疫苗的開發速度已經有所提升，不管最後有沒有用上，這次一定要開發出疫苗，以防未來新的冠狀病毒疫情。