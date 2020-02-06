首飾界奧斯卡！德國老字號工藝大展　台灣首次進軍脫穎而出

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）首飾屆奧斯卡來囉！台灣藝術家創作雀屏中選將於德國慕尼黑工藝大展中登場，另外，國立台灣工藝研究發展中心也規劃台灣工藝創作一同展出，更將有工藝家於現場示範交流，活動將於3月11日至15日德國慕尼黑新展會（Fairground Munich）登場。

德國慕尼黑工藝大展（Internationale Handwerksmesse）歷史悠久且於每年春季舉行，分布於七大展館的展品涵蓋建築、手工藝品、居家等最新趨勢與應用科技，台灣更將首次參與今年第72屆盛事，國立台灣工藝研究發展中心將領軍台灣藝術家，透過橫跨各類媒材的創作與歐洲交流。

主辦單位表示，去（2019）年該展吸引來自31國、1,000逾家廠商參展，參觀者人數超過110,000名；現場成交金額高達7000萬歐元（約台幣231億），每位參觀者現場平均成交金額為650歐元（約台幣21,450元）。此外，德國總理梅克爾也親自出席，讓活動增添不少看頭。

今（6）日主辦單位舉辦展前記者會，揭曉台灣將以「台灣工藝光譜」（Taiwan Crafts Spectrum）為題，帶領14位曾受國內外獎項肯定的工藝家共20組作品，以及6位技藝精湛的表演工藝家前往展出及交流。其中，現場示範的工藝大師將使用藺編、漆線雕、纏花等材料，將於B2 館 130 號攤位舉辦。

值得一提的是，德國慕尼黑工藝大展舉辦的「Schmuck」是該展歷史最悠久的特展，有首飾界「奧斯卡」的美譽，台灣的呂佳靜以焊接羊毛氈製作而成的《有好事會發生》更雀屏中選展出。主辦單位透露，今年共有來自61國的802位的創作者參賽，最後僅有29個國家的63位藝術家入選。

另外，該展的新秀競賽單元「Talente」，台灣有兩名藝術家脫穎而出，分別是賴艾暄《Russian Doll》、及顏妤如的《依人》，將一同與「Schmuck」於以工藝與設計為主題的B1館展出。

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何晉昌作品多受到台灣文化中的原住民人物及廟宇神像啟發（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



王昭華專注開發天然染相關產品（圖/台灣英文新聞Lyla Liu）



陳惠美《線菊花》（圖/國立台灣工藝研究發展中心）