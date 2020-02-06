憂武漢肺炎疫情擴散 觀光局暫緩旅行社出團至香港、澳門至月底

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣今（06）日新增加2例境外移入2019新型冠狀病毒肺炎病例，兩人皆有武漢旅遊史。為有效防疫，觀光局決定即日起至2月29日暫停旅行社組團至香港、澳門旅遊，但不含中轉港澳到其他地區的旅行團。

為防範嚴重特殊傳染性肺炎疫情，交通部觀光局此前已宣布自2月1日至2月29日暫停旅行業組團前往中國旅遊，含轉機前往其他地區旅遊。配合疾病管制署提升港澳地區旅遊疫情等級為第二級，即日起暫停旅行社組團到港澳旅遊。但不含中轉港澳到其他地區。

為保障參團旅遊消費者權益，觀光局局與行政院消費者保護處、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會及旅行業品質保障協會，商定針對前揭參團旅客解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)辦理，以保障國人及旅客自身安全與權益。

觀光局將持續配合疾病管制署相關防疫作為，並視中央流行疫情指揮中心發布疫情訊息綜合評估，隨時調整相關事宜，亦囑各帶團領隊隨時注意參團旅客身體狀況並通報，以維護國人身體健康與安全。

中央流行疫情指揮中心針對自中港澳地區入境資訊如下：

(一)國人：

1.自2月6日起，有中港澳旅遊史者，需居家檢疫14天。

2.申請獲准至港澳入境者，需自主健康管理14天。

(二)中國人士：暫緩入境。

(三)港澳人士：自2月7日起，入境後需居家檢疫14天。

(四)外國人：自2月7日起，14天內曾經入境或居住於中國、香港、澳門的外籍人士，暫緩入境。