2020愛你愛你·愛在2月 慕軒飯店、和逸飯店贈送千元旅遊金

歡慶農曆新年後，西洋情人節緊接著到來，在充滿愛的「2020愛你愛你」2月，國泰飯店觀光事業旗下慕軒飯店、和逸飯店直接送千元旅遊補助金，輕鬆出遊趁現在！另外針對還在規劃情人節行程的情侶們，提供浪漫星光雙人晚餐1,688元+10%起，盡享兩人的甜蜜時光。

國旅秋冬補助只到1月底，和另一半2月旅行卻無法使用怎麼辦？國泰飯店觀光事業貼心加碼為您設想周全，即日起至2020年2月29日止，凡入住和逸飯店、慕軒飯店『2020愛旅行』住房專案，原本雙人同行住宿每人每晚2,020元起，現在官網訂房直接現折1,000元，專案含早餐還可另獲「雙人閃光好禮X專屬折扣X月抽大獎」等三重驚喜。例如入住和逸飯店‧高雄中山館即享雙人房加贈星光晚餐超低優惠3,040元，若身分證數字有20連號者，每房再折200元，還有機會抽中摩曼頓旗下的戶外連鎖通路「GO WILD 野聚戶外」15,000元禮券及旅行商品！訂房專線02-7706-3600

位於台北敦南林蔭大道的慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳，西洋情人節2月14日(五)當天晚間為佳偶獻上一日限定的『2020愛你愛妳 情人晚宴』每套1,680元+10%，六道式義國風情套餐令人食指大動，雙主菜可選慕軒經典「碳烤美國安格斯肋眼牛排」或主廚特製「爐烤帕瑪火腿檸檬海鱸魚捲及帆立貝」，搭配開胃菜「黃鰭鮪魚佐潘特利亞島風味醬汁」、前菜「爐烤蕃茄酥皮燻烤鮮蝦」、香甜濃郁「牛尾蔬菜清湯」、「香煎牛肚蕈義大利燉飯酥盒佐脆皮鴨肝」，最後以帶有酒香的甜點「夏多納白酒乳酪OREO蛋糕」結尾，浪漫氛圍與微醺共伴。訂位專線02-7726-9099

和逸飯店‧高雄中山館特別規劃星空情人饗宴，為您用心寵愛另一半！位在飯店頂樓的Cozzi THE Roof餐廳，於2月14日(五)至2月16日(日)晚間推出『星空情人雙人晚餐』1,688元+10%，口感豐潤的「嫩煎美國菲力乳酪牛排」和鮮美酥脆的「香煎奶油黑鮭魚襯火腿明蝦捲」等兩道海陸主餐任選，搭配主廚特製誘惑鮭魚蛋、戀戀金槍魚和情人蝦球開胃拼盤，還能同時享用現場多款精緻冷盤、鮮果沙拉、湯品、甜點、冰品等輕食沙拉吧餐點，不僅體驗美味佳餚，還能感受30樓星空包圍的甜蜜氛圍，2月14日情人節當天用餐再招待特調雞尾酒。訂位專線07-975 6677

在親子旅遊界擁有高知名度的和逸飯店．台南西門館自2020年2月起提供全新下午茶餐點服務，主打「台南風味」，以虱目魚融合創意烹調手法的「照燒虱目魚佛卡夏」和「起酥虱目魚捲佐培根濃湯」，滋味令人驚艷，還有能輕易擄獲大小孩和少女心的「繽紛水果聖代」、「蜜糖香蕉巧克力」鬆餅杯等10多道美味餐點，每人低消只要120元起。趁著即將到來的情人節，爸媽可以帶著上輩子的小情人，在飯店內體驗超熱門的電動車、小火車等親子主題設施，小寶貝開心放電之餘，爸媽還能抽空來個下午茶約會！訂位專線06 -702-6699