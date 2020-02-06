【武漢肺炎】台灣再增2例確診　皆自武漢返台　首例患者已康復出院

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，國內新增2例境外移入2019新型冠狀病毒肺炎病例，兩人皆有武漢旅遊史。目前台灣確診案例來到13人，其中1人已康復出院。

中央流行疫情指揮中心表示，國內新增2例境外移入嚴重傳染性肺炎病例，分別為北部40多歲男性及20多歲女性。男性個案去年12月至武漢工作，1月17日自武漢前往遼寧，2月2日自遼寧省大連市返台，3日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，4日就醫。

女性個案長住武漢，1月21日自武漢經深圳返台，2月1日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，4日就醫。兩名個案均診斷有肺炎情形，經通報檢驗確診，目前均收治隔離病房，病情穩定，醫院及衛生單位已啟動疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

國內截至目前累計確定病例數共13人，病情皆穩定，且有1人恢復良好，三次採檢皆呈現陰性、X光結果亦有改善，目前恢復狀況良好，已解除隔離限制並出院，並建議後續居家自主管理、定期回診、有症狀通知醫院。

指揮中心統計，昨（5）日國內新增55例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,290名個案，含13名確診、1,135名排除、餘隔離檢驗中(98名初驗陰性、其餘待檢驗)。13名確診個案病況穩定，持續住院隔離。

首例個案之接觸者除1人陽性確診外，其餘均已解除列管；今日新增2名個案之接觸者追蹤中；其他10名個案接觸者總計493人，其中12人有症狀已通報(10人已排除、2人檢驗中)。

另外，2月3日晚間自武漢返台的台商團，截至目前5人後送收治負壓隔離病房，其他242名集中隔離檢疫者持續密切健康監測，其中5人有症狀(2人將後送醫院採檢)。