防疫武漢肺炎 中市府籲雇主提醒移工留意防疫資訊

武漢肺炎疫情仍在高峰，鑒於年節期間有許多移工返鄉渡假，臺中市勞工局長吳威志提醒，移工自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員，也請雇主協助關懷移工身心健康狀況，主動提供相關防疫資訊及必要用具，若移工入國14天內出現疑似症狀，請雇主協助移工撥打免付費防疫專線 「1922」(或0800-001922)或「1955」專線通報。

吳局長表示，移工如需出入醫療院所，包含前往醫療院所照顧被看護者或陪伴就醫，請雇主提供口罩供移工使用；且應做好咳嗽戴口罩、肥皂勤洗手、少去傳統市場、醫院等人多場所、避免接觸野生動物、禽鳥等。

臺中市勞工局指出，為加強在臺移工宣導防疫安全，該局及國際移工生活照顧服務中心於春節期間，已主動至移工較常出入之公共場所如東協廣場等處，關懷及宣導移工留意相關防疫資訊，也將多國語言(含英文、印尼文、越南文、泰文)的防疫注意事項，置於勞工局網站(https://www.labor.taichung.gov.tw/1460493/post)及東協移工四國臉書諮詢專頁供下載運用，並函請仲介公(協)會及各大工商團體，提醒雇主應落實移工防疫措施，並轉知防疫資訊。（新聞轉載自新住民全球新聞網）