【武漢肺炎】衛福部長陳時中證實：已商請美國保留新藥「瑞德西韋」給台灣

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 針對美國研發的新藥瑞德西韋（Remdesivir），被認為可能成為中國新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的治療用藥。中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部部長陳時中今（6）日證實，我方確實有向美方接洽，商請在防疫期間，能保留一些新藥的量給台灣。

《經濟日報》6日報導，瑞德西韋（Remdesivir）是由美國藥廠吉利德科學公司（Gilead Science）研發，吉利德也無償提供新藥給中國進行測試，不過卻傳出被中方武漢病毒研究所，搶先註冊這款新藥治療專利，引發爭議。

《環球生計月刊》引述傳染病防治醫療網台北區指揮官張上淳說，我方政府已與吉利德接洽，將有機會取得該藥物。對此，陳時中今天在行政院院會後記者會中證明確有此事，但表示新藥有無效果仍須驗證。

澎湃新聞報導，瑞德西韋(中國媒體稱倫地西韋/伦地西韦 or 瑞姆昔韦 )在動物模型中證明了對MERS和SARS病毒的體外和體內活性，在伊波拉 (中媒稱埃博拉)感染患者的緊急治療中，也積累了有限的臨床資料。

吉利德公司總部位於美國加州福斯特市( Foster City)，是一家研究性生物製藥公司。瑞德西韋是該公司為對抗伊波拉病毒研發的新藥，能夠抑制依賴RNA的RNA合成酶。

根據《新英格蘭醫學雜誌》最新發表的美國首例確診病例診療過程，該患者在住院第7天接受了瑞德西韋(倫地西韋)靜脈輸注，次日即不再需要吸氧，症狀只剩下乾咳和流涕。