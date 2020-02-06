金門烈嶼海飄豬又驗出非洲豬瘟 為國內第13例

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）金門縣烈嶼鄉將軍堡附近海灘2月3日發現死亡豬隻，其檢體驗出結果，對非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，確定為國內第13例驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性的海飄豬，其中11例在金門，連江縣2例。

非洲豬瘟中央災害應變中心（應變中心）昨（05）日發佈新聞稿，金門縣動植物防疫所3日接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報，在金門縣烈嶼鄉（小金門）將軍堡附近海邊發現死亡豬隻，立即趕赴現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域澈底消毒，檢體則送農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）檢驗。

相關檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）檢測，結果非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，基因片段序列與中國非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100%。由於金門縣地理位置非常接近中國福建省及廈門市，且臨近九龍江等出海口，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至金門縣沿岸。

應變中心指出，為確保安全，已對烈嶼鄉全鄉8家豬場進行全面訪視，未發現異常情形。金門縣政府也將依動物傳染病防治條例第28條規定公告，暫停烈嶼鄉豬隻及其產品運往金門島，俟該鄉養豬場豬隻完成非洲豬瘟檢測且為陰性時，才可解除管制。

應變中心也呼籲，最近武漢肺炎疫情嚴峻，但非洲豬瘟防疫也不可輕忽，將持續透過跨部會合作機制強化邊境各項防檢疫工作，提醒國人至國外旅遊切勿攜帶動植物產品返臺，以免受罰。