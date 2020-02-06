【快訊】無預警停飛又積欠兩個月薪資　遠東航空將大量解僱勞工

圖為停在松山機場機棚的遠航班機。（中央社檔案照片） 圖為停在松山機場機棚的遠航班機。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）遠東航空公司因航空運輸業務經交通部公告撤照而無法繼續營運，勞動部今天(6日)表示，遠航將對員工進行資遣，勞動部將立即會同北市勞動局等啟動後續大量解僱程序等。

遠東航空去年（2019年) 底無預警停飛，儘管董事長張綱維1月22日與投資人代表律師蔡慧玲，共同舉行記者會宣布，已經找到願意投資遠航的投資人蔡孟哲等人，可挹注新台幣30億元資金。但遠東航空必須「確定復飛才有資金」，張綱維與投資人代表希望政府同意遠航復飛。

不過交通部1月底宣布，因遠航違反民航法規定，同意依法裁處新台幣300萬元罰鍰，並廢止遠航的民用航空運輸業許可證。

中央社報導，根據統計，目前遠航800多名勞工，遠航積欠員工兩個月薪水。中央社引述勞動部次長林明裕今天受訪表示，勞動部入廠4次輔導，遠航高層仍有強烈復飛意願，但考量勞工權益，遠航決定對員工進行資遣，近日就會送件啟動大量解僱勞工的相關程序。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，勞動部要求遠航符合大量解僱勞工的程序，包含60天前通報、完整寫出大解計畫書，提出員工權利確保給付的事項及規劃、以及自治協商等。

王厚偉說，勞動部會立刻會同台北市勞動局，共同啟動輔導大量解僱計畫書通報協商、專案就業媒合、協助員工請領失業給付，以及申請積欠工資、資遣費與退休金墊償等事宜，讓員工勞動債權及工作權得以確保。

勞動部表示，縱使透過墊償基金支付員工債權，勞工保險局依法將於一定期間向該公司追償所墊支費用；如逾期未清償，除加計利息外，另將依法移送強制執行。

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