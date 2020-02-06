悠遊卡公司推出5款浮世繪悠遊卡　另同步推出「四星龍珠」與「骰子」造型卡　　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 「江戶風華-五大浮世繪師展」自1月18日至4 月19日於中正紀念堂1展廳展出，悠遊卡公司搭上這股文化風潮， 將五款國寶級經典巨作放上悠遊卡面， 讓悠遊卡也呈現濃濃的文化味。

悠遊卡公司指出，浮世繪中的「浮世」二字源於佛教用語，指的是現實世界的總總， 亦為大家所熟悉的社會百態，當中充滿了江戶時期人們的生活習慣、 風俗民情及相關的資訊等，直到17世紀末期， 才被日本人應用於美術方面， 是一種描寫江戶時期日常生活的藝術形式。

這次推出的「江戶風華- 浮世繪悠遊卡」特選葛飾北齋《神奈川沖浪裏》、《凱風快晴》、《 江戸日本橋》，與歌川廣重《大橋驟雨》、《亀戸梅屋舗》 五款浮世繪，讓消費者也能從悠遊卡上，領略浮世繪的風情萬種。

其中，《神奈川沖浪裏》 以大膽構圖捕捉海浪大幅捲起並濺起水花的瞬間，驚豔全球， 是浮世繪最具代表畫作；《凱風快晴》描繪世人熟悉的富士山， 晚夏到初秋的早晨在朝陽的沐浴下，被染成赤紅的景象，有「 赤富士」的稱號，都是廣為人知的浮世繪作品。

悠遊卡公司表示，為了讓卡面呈現的效果更接近於畫作，「江戶風華 -浮世繪悠遊卡」採用特殊印刷，值得愛好者蒐集珍藏， 每張售價新台幣100元，包括知名度高的《神奈川沖浪裏》及《 凱風快晴》在四大超商皆有販售，若要一次集滿五款， 則可到中正紀念堂展場現場，就能一次滿足。

除了浮世繪悠遊卡外， 悠遊卡公司開春後也同步發行「七龍珠Z造型悠遊卡-四星龍珠」 及「台灣懷舊造型悠遊卡-骰子」兩款值得收藏的造型悠遊卡，有興趣的玩家也可以收藏。

其中，「七龍珠Z造型悠遊卡-四星龍珠」特地挑選對動漫<七龍珠 >主角悟空有特殊意義的「四星球」，在七顆龍珠中， 四星球排位居中，也是悟空的爺爺留給悟空的遺物， 重要性不言可喻。

這次發行的「七龍珠Z造型悠遊卡-四星龍珠」 即日起在四大超商及悠遊卡官網開始發售，每顆售價新台幣390元 ，採透明球體設計，上面鑲嵌了四顆星， 當經過交通閘門或小額支付時還會發光，如果你是七龍珠迷， 必定愛不釋手，納入必收清單。

「台灣懷舊造型悠遊卡-骰子」則是每顆售價新台幣350元， 即日起在四大超商通路及悠遊卡官網皆有發售，造型不但相當大氣， 而且真的可以拿來玩，當然悠遊卡原本的功能也一樣不缺， 兼具實用及娛樂功能。