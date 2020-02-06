〈時評〉中國的台商回不回來都是武漢肺炎高危險群 台灣還要一國兩制嗎

2020年2月4日因武漢肺炎，居留中國大陸的台商希望即早離開疫區返回故鄉台灣，然而在多日與中共協調後，當日的返台班機班竟然出現了不在旅客名單中的確診病例。見「台商返台班機偷塞中國人」一文。

文中提到：「第一批滯留武漢台商在本月4日返抵台灣，但我方卻發現，我方原先要求老弱婦孺優先，但返台的247人當中，老弱婦孺比例並非佔多數，且返台的名單中又多了3個人，其中一人還被確診為武漢肺炎。另外，根據媒體報導，這次返台的247人當中，有數十人並非台灣籍，有人將中國籍配偶也一起帶回台灣。」

首批台商在不知情的情況下，被迫與已得武漢肺炎的人搭乘同一班機，而相關人等也立刻變武漢肺炎高危險群，直接間接危害台灣本島上的人民；中共簡直存心不良。試問大家還要支持和平統一，一國兩制嗎？

除此之外，在本次肺炎事件，中共推動許多置台灣於死地的事情，或是影響台灣的事情：

1.排擠台灣進入WHO，使得沒有防疫辦法，與取得疫苗方式

2.在台灣口罩不足、缺乏防疫方法的情況中，還用各種手段騙取台灣人應該捐口罩

3.在各國將自身國民撤離中共時，惡意阻擋或延遲台商返台

4.堅持台灣是中共的一部分，見圖，但因許多國家封鎖對中共的航運，連帶影響台灣對外的航運，使得台灣人不能出入各國。參考連結：「義大利因「一中」停航台灣 吳釗燮籲WHO改正錯誤」

圖片來源：維基百科。

同時本次肺炎事件，影響了台灣的航運，台灣的外交部長第一時間向世界說明台灣非中國的一部分，要求世界各國不要封鎖來自台灣的航運。種種事件充分顯示「台灣」在外國人心底根本是被混淆成中共的一省，與台灣部分人士所說的中華民國 Republic of China與中華人民共和國People's Republic of China不會混淆，有著極大差距。試問台灣人還應該堅持中華民國嗎？

並且可以發現這次國民黨沒有出來喊一國兩制等言論，難道是發現一國兩制會觸犯大家利益（航運）、生命安危（武漢肺炎），進而不再堅持嗎？因此如果最愛喊一國兩制、最支持和平統一的國民黨，都不再支持中共，那台灣人還應該支持和平統一，一國兩制嗎？