台灣友邦貝里斯特色花燈　台北燈節省思生態保育

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣中美洲友邦貝里斯獲邀參與今年台中與台北的燈節活動，展出代表馬雅文化與貝里斯觀光景點「大藍洞」為主題的二款造型花燈，象徵生生不息的生態環境，不只美麗也十分發人省思。

歡慶貝里斯與台灣建交30週年，呈現該國知名景點「大藍洞」及馬雅文化遺址主題的花燈，可見於台中后里花博園區舉行的「2020台灣燈會」以及「2020台北燈節」，與台灣民眾共享年節氣氛。

中美洲經貿辦事處發布新聞稿表示，貝里斯今年首度參加在台中的「2020台灣燈會」，將名聞國際且於1996年正式被聯合國教科文組織列為世界自然遺產的「大藍洞」化身為主題造型花燈；花燈前方點綴著海底生物象徵藍洞內生生不息的生態環境，而花燈中央的潛水者和帆船則代表著當地人民與大自然和諧相處的樂活人生。



貝里斯花燈於2020台北燈節展出（圖/中美洲經貿辦事處）

中美洲經貿辦事處說明，「2020台北燈節」呈現融入馬雅遺址及民俗文化元素的花燈，背景為面具神廟（Mask Temple）階形金字塔，是貝里斯拉馬奈馬雅遺址（Lamanai）中最具特色的建築；金字塔前方穿戴色彩繽紛服飾和面具的舞者，來自馬雅傳統文化「鹿舞節」的角色，這些戴著鹿、花豹、猴子等森林動物及西方征服者面具的舞者，跳著傳統舞蹈並搭配著中美洲木琴（Marimba）樂聲，象徵著馬雅原住民與土地生生不息的緊密連結。

貝里斯花燈將於2月8日至23日 「2020台灣燈會」后里森林園區的國際友誼燈區登場，以及可見於2月8日至16日的 「2020台北燈節」 （中華路與開封街交叉口）。