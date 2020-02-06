【武漢肺炎】防疫情擴散 2月8日起赴菲律賓要附21天入出境證明

（台灣英文新聞/李文潔 綜合報導）武漢肺炎擴散，菲律賓政府2月8日起停止核發多次簽證，禁止過去21日內曾經入境或停留港澳台人士以及中港澳民眾入境菲律賓。馬尼拉經濟文化辦事處表示，台灣民眾若要入境菲律賓或是申請菲律賓紙本簽證，皆需附上過去21天的出入境證明。

為防堵武漢肺炎疫情再度擴散，菲律賓政府2月2日起禁止來自中港澳地區的外籍旅客入境，也禁止菲國民眾赴中港澳。

菲律賓公民及持有菲律賓政府簽發的永久居民簽證者不在入境限制範圍內。

防疫升級後，除了中港澳民眾外，過去21天內曾經入境、停留中港澳的民眾也禁止入境菲律賓。

此外，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）2月4日在臉書上宣佈，自2月8日起暫停核發多次簽證（MEV），在菲律賓的任何入境港口均不會承認2020年2月8日之後發的多次入境簽證。

因為我國護照上無中國入出境章可供備查，菲律賓要求出具出入境證明文件，所以台灣民眾申請紙本簽證時，需備妥由移民署核發的入出境記錄，記錄需包括申請人中英文全名、身份證字號、入出境台灣之日期及21天內曾前往的國家名稱。

《自由》報導， 申請者也需與辦事處簽證組人員進行面談，確認旅遊史及醫療狀況。

辦事處表示，若申請人未能確實提交入出境記錄，其申請將不予核可，且不會退還相關費用。

若民眾前往中港澳台以外的第三國，再進入菲律賓時，可以不需要準備出入境證明書，但必須出俱護照上的入出境章說服移民官，證明過去21天內沒有進入中港澳地區。

（圖/ 馬尼拉經濟文化辦事處 臉書）

（圖/ 馬尼拉經濟文化辦事處 臉書）