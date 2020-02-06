台灣新光三越鼠年燈會　齊聚時尚、娛樂、藝術名人創意

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）新光三越跨界集結各領域名人舉辦「心有所鼠」鼠年燈節，由黃子佼策展，聯合台灣雕塑家洪易、首位登上紐約時裝週的設計師周裕穎、金曲歌后艾怡良等作品，自即日起於新光三越台北信義新天地登場，也將移師至台中及高雄展出。

「2020新光三越鼠年燈節－心有所鼠」巡迴展演由黃子佼（Mickey Huang）擔任策展人，跨界號召各大領域好手響應，由台灣雕塑大師洪易以錢鼠樣式打造燈節專屬造型，參展人則發揮創意以不同主題呈現鼠年祝福，自即日起新光三越台北信義新天地、台中中港店和高雄左營店登場。



名主持人黃子佼與主燈「心有所鼠」（圖/新光三越）



專鼠心願藝術大道（圖/新光三越）

主燈區「心有所鼠」由台灣藝術家洪易設計，高達6米的巨型粉紅錢鼠主燈象徵好運滾滾來、財富添滿滿；此外，透過踩踏飛輪的互動，將觸動主燈的燈光變化讓錢鼠閃閃發光。主燈秀自即日起至2月16(日)每日下午5點到晚上10點，台北信義新天地香堤廣場登場。

此外，「專鼠心願藝術大道」可見台灣藝術家大型素坯的創意設計激盪，包括曾任三金典禮視覺藝術總監的王宗欣、帶領偏鄉學生共同創作的藝術家王耀邦、台灣第一位登上紐約官方時裝週的設計師周裕穎、台灣原住民當代藝術家－林俊良、Facebook上超人氣的人氣插畫家消極男子、由藝人轉型成為藝術家的郭彥甫等。



設計師周裕穎及作品（圖/新光三越）

今年更集結金曲歌后艾怡良、鄧紫棋、楊丞琳、新生代男演員林哲熙、情歌小王子周興哲等、當代著名中國書畫史學者傅申等，共同參與彩繪及祝福簽名創作，透過壓克力彩、噴漆、複合媒材等多樣手法呈現，將自己對新年的期許繪製於心願鼠及鼠小寶上。

該燈會展出的10件彩繪心願鼠與5件彩繪鼠小寶、5件簽名鼠小寶，將於今（6）日yahoo線上公益平台上進行愛心公益拍賣活動，拍賣所得將全數捐助予「財團法人育成社會福利基金會」的「照亮孩子未來—遲緩兒早期療育計畫」專案，一起用愛陪伴慢飛天使成長。



艾怡良及簽名鼠（圖/新光三越）



楊丞琳（圖/新光三越）