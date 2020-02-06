日媒：鑽石公主號全船20人感染武漢肺炎　包括一名60多歲台灣女性

更新時間: 2020-02-06 10:33

首次發稿: 2020-02-06 10:07

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本NHK報導，厚生勞動省6日上午指出，檢驗結果顯示停泊橫濱港的鑽石公主號遊輪再添10例確診感染武漢肺炎病毒，其中1人是60多歲的台灣女性。

中央社報導，厚生勞動省上午舉行記者會指出，新一波確診感染武漢肺炎的10人中有4名日本人，6名外籍人士。確診的外籍人士包括美國、加拿大，紐西蘭人以及1名台灣人。

首次發稿: 2020-02-06 10:07

日媒：鑽石公主號全船20人感染武漢肺炎 1/31停靠台灣基隆港、據稱逾2千旅客入境

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本放送協會（NHK）新聞報導，停靠在橫濱港的鑽石公主號遊輪，再有10人確診感染武漢肺炎病毒，全船已有20人感染。

中央社5日引述基隆港務分公司指出，根據移民署資料，鑽石公主號(Diamond Princess) 1月31日靠泊基隆港時共有2694名旅客入境，不過實際下船人數會有落差，仍須進一步確認。對此，船公司表示，由於旅客不是透過台灣系統訂購行程，暫無法追蹤到實際下船人員名單。

基隆港務分公司表示，目前無法得知10名確診病患身分，因此無法確認這10名病患是否曾在基隆下船旅行。另外，有些下船旅客選擇自由行，究竟到過哪些地方，實務上難以掌握，不過，從旅行社提供資料顯示，跟團旅客曾前往台北101、九份，另有部分旅客到故宮等地。

日本昨（5)日新增12例2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，其中10名確診病例是豪華遊輪鑽石公主號的乘客與員工，累計確診人數達35例。加上NHK報導此遊輪再有10人確診感染武漢肺炎，日本累計武漢肺炎確診人數達45例。

中央社6日報導，這艘遊輪1月25日停靠香港，1月27日停靠越南峴港張美港，1月28日停靠越南下龍灣蔡蘭港，1月31日停靠基隆港，2月1日停靠沖繩，2月2日到2月3日海上巡航日，2月4日停靠橫濱，結束全部航程。

報導引述船上的台灣旅客告訴說，船上共包含20名中華民國國民，另有10至15名美籍或日籍的台灣人。