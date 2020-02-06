參議院表決未過關　美國總統川普逃過彈劾

圖為參議院表決川普彈劾案的情形 (美聯社) 圖為參議院表決川普彈劾案的情形 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國總統川普被控濫權和妨礙國會調查，而遭國會眾議院彈劾後，經過聯邦參議院近3週審理，當地時間5日一如預期獲判無罪，將可續任總統，預料將有助他在年底大選爭取連任。

白宮方面對參院投票結果回應表示，民主黨人策劃的虛假彈劾企圖已經告終。

路透報導，白宮樂見參議院認定川普無罪的決定，稱這起彈劾案為「奠基於一系列謊言的獵巫」。

參議院必須有2/3議員同意判決川普有罪，才能讓他去職，但川普的共和黨同志在參院100個議席中占了53席，因此川普逃過彈劾的這個結果，早在預料之中。

中央社報導，針對指控川普濫權的彈劾條文，52位參議員認為應判川普無罪，48位說有罪，未達2/3門檻。對於指控川普妨礙國會調查的彈劾條文，則是53位參議員說無罪，47人說有罪，也未能通過。

參院投票結果大致黨派壁壘分明，凸顯川普獲得大多共和黨同志忠誠支持，以及民主黨人對他厭惡之深。共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）在表決前表態將倒戈，是唯一跑票的共和黨議員，他在第一項彈劾條款主張川普有罪。

73歲的川普獲判無罪，並不表示民主黨主導的調查行動會就此終止，但將讓川普氣勢更盛，有利在年底的總統大選爭取連任。

川普被控濫用職權，意圖施壓烏克蘭，調查他在總統大選可能遭遇對手: 民主黨前副總統拜登（Joe Biden），而且妨礙國會調查此事，因此在去年（2019年底) 遭眾院彈劾，成為美國歷史上第3位遭彈劾的總統。他安全過了這關之後，將力爭在11月3日的大選贏得第2個任期。

白宮新聞秘書當地時間5日在聲明中表示：「今天，民主黨人策劃的虛假彈劾企圖，在完全證明川普總統無罪及免責中告終。一如我們所言，他無罪。」

法新社提到，白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）說，參議院宣告無罪後，川普「很高興地把民主黨人可恥作為的最新一章，化為往事」。

她也指控在野的民主黨，試圖影響今年11月的總統選舉，還問道「不怕現世報嗎？」