〈時評〉經濟部計劃對武漢肺炎受傷台商提供紓困 值得鼓

武漢肺炎疫情蔓延，湖北黃石市台廠成員工庇護所，設廠於黃石的定穎從28日中午起，加強工廠管制啟動「只出不進」政策，全力隔絕外部傳染源。 （定... 武漢肺炎疫情蔓延，湖北黃石市台廠成員工庇護所，設廠於黃石的定穎從28日中午起，加強工廠管制啟動「只出不進」政策，全力隔絕外部傳染源。 （定穎提供） 中央社記者江明晏傳真 109年1月30日 (來源 中央社)

武漢肺炎疫情擴大，經濟部決定全面盤點台灣受衝擊產業，並將視各産業狀況，研擬紓困方案，對此，我們不僅舉雙手贊成，也要為政府劍及履及，體卹民瘼，按一個讚。

由於目前中國武漢肺炎疫情快速擴大，已有南京、杭州、鄭州、哈爾濱市、寧波、徐州等27個城市封城，有24352人受到感染，491人死亡，不僅嚴重影響當地人民的生活，也衝擊各地台商產業。目前疫情看來正逐漸邁向高峰，何時能夠減緩，無人能知。

由於中國境內共有5萬多台商，散居各地，這次受衝擊程度各有不同，但是可以肯定的是許多工廠根本不知道何時才能開工，甚至無法備料，運輸交通也完全中斷，員工無法上班，疫情傷害相當嚴重。

根據華爾街日報最新報導，目前中國封城範圍已經超過2003年SARS、2011年泰國洪災或2011年日本強震影響的地區，至於受創的工業，已經譲全球製造業者感到空前的沉痛，目前尚無法估計損失究竟有多大，但是，其影響相當深遠，即使數年後還是無法完全復原，傷害仍然感受得到。

華爾街日報擧例說明國際大廠受到的傷害，例如星巴克已關閉在中國境內上千家門市、麥當勞與優衣庫關閉上百家門市、特斯拉上海工廠停工，原計劃提高當地Model 3產量的計劃，向後延期、蘋果暫停直營門市和辦公室、日本本田原計劃輿東風汽車合資的武漢三座汽車廠停工、日本豐田汽車暫時關閉中國境內工廠、南韓起亞汽車因零組件短缺，暫停組裝生產線、南韓現代汽車暫停SUV生產，原因是供應鏈中斷、南韓樂金顯示器因南京和煙台的LCD模組廠商暫停生產，不得不停工。

由於中國現在全球貨物出口佔比，已是SARS期間的2倍，光是廣東省2018年出口，就比17年前全中國的出口還要多，影響層面相當廣泛。

各工廠早已擔心農曆新年停工所造成的影響，至於何時復工，目前無人能解，其傷害可以想見。

台商在中國境內所受的傷害，目前各大企業都還在盤點中，不過預期應該是災情慘重，尤其中國目前是台灣最大的貿易夥伴，台灣每年從中國有800億美元的外貿順差，而且有47%的貿易額，是與中國交易產生的。 此次中國災情慘重，台商當然無法倖免。

經濟部能夠充分體認台商當前窘境，當然是值得稱讚的事，如何掌握台商實際受傷狀況，提供有效解決方案，應該是當務之急。切盼政府要以具體有效措施，協助台商渡過難關。

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