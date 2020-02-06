參院審理彈劾案作出判決 川普如期獲判無罪

美國總統川普被控濫權和妨礙國會調查而遭國會眾議院彈劾後，經過聯邦參議院近3週審理，今天一如預期獲判無罪，將可續任總統，這料將有助他在年底大選爭取連任。

參議院必須有2/3議員同意判決川普有罪，才能讓他去職，但川普的共和黨同志在參院100個議席中占了53席，因此這個結果早在預料之中。

針對指控川普濫權的彈劾條文，52位參議員認為應判川普無罪，48位說有罪，未達2/3門檻。對於指控川普妨礙國會調查的彈劾條文，則是53位參議員無罪，47人說有罪，也未能通過。

參院投票結果大致黨派壁壘分明，凸顯川普獲得大多共和黨同志忠誠支持，以及民主黨人對他厭惡之深。共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）在表決前表態將倒戈，是唯一跑票的共和黨議員，他在第一項彈劾條款主張川普有罪。

73歲的川普獲判無罪並不表示民主黨主導的調查行動將終止，但將讓川普氣勢更盛，有利在年底的總統大選爭取連任。

川普被控濫用職權，意圖施壓烏克蘭調查他在總統大選可能遭遇的民主黨前副總統拜登（Joe Biden），而且妨礙國會調查此事，因此在去年底遭眾院彈劾，成為美國歷史上第3位遭彈劾的總統。他安全過了這關之後，將力爭在11月3日的大選贏得第2個任期。