台灣準副總統賴清德入白宮 傳會晤美國安顧問、眾議院議長裴洛西

（台灣英文新聞／華盛頓特別報導）台灣副總統當選人賴清德受邀3日抵美，接連馬不停蹄會見重量級友台聯邦參議員，以及參加國際宗教自由圓桌舉辦的活動並演講，美東時間5日，消息人士指出，賴前往白宮國安會與國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）會談，寫下台美斷交以來拜會國安會最高層級紀錄，隨後還會見美國聯邦眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。

賴清德4日在華府會晤美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）及財委會主席葛拉斯里（Chuck Grassley），也參加國際宗教自由圓桌會議活動，美國宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）以台灣副總統當選人來介紹賴清德，賴清德也受邀演講分享台灣宗教及人民信仰自由，他也讚揚美籍傳教士在台的奉獻付出，在民主與現代化過程中功不可沒。



賴清德4日在國會山莊參議院辦公大樓的演講現場，台下聚集300人，來自世界20多個國家。（圖片來源：台灣英文新聞）

5日，準副總統賴清德在訪團顧問蕭美琴陪同下低調進入白宮國安會，與美方官員會談逾一個小時，意義非凡。可靠消息指出，國安會行程中，賴清德是會晤國安顧問歐布萊恩。

同日下午3點半，賴清德也在蕭美琴陪同下會見美國聯邦眾議院議長裴洛西並交流，裴洛西同樣展現對台的支持。