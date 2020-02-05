協調武漢包機撤僑屢出包　國民黨切割徐正文

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）週一（3）晚間自中國武漢搭乘包機撤回台灣的第一批人士中，陸續傳出下機後有1個確診案例、名單與原先兩岸雙方協調的不符，且有中國籍配偶及家屬搭機來台，以致我國政府原先要求的老弱婦孺及慢性疾病患者無法回台的情事，加上自稱「台商代表」並居中協調的徐正文屢屢對外放話，讓原先表示成立「七人小組」介入包機協調的中國國民黨今（5）日發出新聞稿，切割黨員徐正文，並強調將對干擾防疫作業的黨員祭出黨紀處分。

國民黨今日表示，考量到兩岸之間因溝通僵局，導致台商滯留中國無法順利返台，因此於春節期間成立「七人小組」從旁積極協助，促成武漢台商第一次包機回台，關於後續旅客名單等具體事宜確認，皆由大陸委員會、中國的台灣辦公室，海峽交流基金會，以及海峽兩岸關係協會溝通、討論，國民黨並未介入其中。

國民黨指出，其立場是「不分朝野、一起防疫」，而「徐正文先生對此事件之言行，主動發佈第二次包機時間有誤，國民黨強調，皆為徐個人行為，與國民黨無關。」徐正文原先強調第二批包機撤僑將在今日執行，不過卻遭陸委會打臉，表示兩岸協商過程中沒有提過此事。

國民黨也呼籲，不希望有任何台商或黨員發表之意見對防疫造成影響，也請相關人士自我節制。對於後續包機回台規劃，國民黨尊重陸委會職權，與其對防疫相關執行細節安排。

國民黨強調，防疫當前，任何人都不應干擾防疫作業進行，或發佈不實訊息，若發現有黨員之個人言行干擾防疫工作，將祭出黨紀處分。

對於首批撤回台灣的名單原本只有244人，實際回來的卻有247人，其中多出來的三人，有一人在昨（4）日被確診罹患武漢肺炎，徐正文事後在記者會中坦言，確實有三人未在名單上，且其中確診病例「不是我們團體的人，我無法掌握。」

另外，此次回台人士，並未如台灣政府事前要求的以年幼者及婦女、短期出差而沒有長期生活居所，以及罹有慢性疾病的患者為優先，而出現中國籍配偶及家屬，徐正文則表示，有些可能是中國籍配偶已取得身分，且帶著小孩一同回台。

不過近日陸續有不同媒體爆料，包括許多有迫切需要原應在第一波撤離的台灣人，最後卻沒有在登機名單中，反而是許多沒有台灣國籍的人的在名單上，而台灣政府則是在最後一刻才收到登機成員的名單，以致於無法立即核實。

另有媒體指出，此次撤僑台灣原本提議派出國籍航空赴武漢接回國人，隨機也會安排檢疫人員，不過中國為淡化「撤僑」色彩，堅持自行派機將台灣人送回，不過檢疫工作並不確實，不僅機上沒有防疫人員，還有三名乘客在機上便出現發燒狀況，一名隨後確診。

陸委會主委陳明通今（5）日在記者會中坦言，首批自武漢撤回台灣的名單未如原先要求的確實「不理想」，不過他表示首批返台的民眾主要為台灣人，非本國籍者則是中國籍配偶。

而此次回台的人士中出現確診案例，也代表同機成員遭置於高感染風險中，也增加台灣防疫工作的壓力，陳明通認為，這顯示中國方面在防疫工作上有相當的不足，「照道理這不應該發生」。陸委會今日也表示將暫緩將滯留武漢的台灣人接回的工作，並提出未來兩岸就此協商的三點原則，包括中國必須於前一日提出撤回人員的名單，且必須依照台灣要求的將有迫切需求的人先行撤離等。

陳明通強調，將台灣人自武漢接回來是人道考量，但不能影響本國防疫工作，這也是對國人負責。

而今日在記者會上哽咽要求兩岸「少一點政治、少一點口水，大家快點救自己同胞回家」的徐正文，則被網友踢爆擔任北京市政協港澳台僑工作顧問及國民黨中央委員，且徐正文在年初總統大選前力挺韓國瑜，還在個人臉書上自稱「鋼鐵俠徐正文」。