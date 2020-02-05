天成飯店集團推出【寒假延長住房專案】大小朋友攜手留下美好回憶

教育部宣布高中以下學生寒假延後開學，讓許多家長煩惱該如何安排行程，為了讓孩子快樂又充實度過，天成飯店集團旗下兩館：瑞穗天合國際觀光酒店及天成文旅-繪日之丘即日起至2020/03/31推出寒假延長優惠，入住山景縱谷環繞的「瑞穗天合國際觀光酒店」，【寒假延長-擁抱大自然住房專案】三天兩夜優惠價NT$20,500+10%起，下殺2.8折起，依實際入住人數加贈宇還地有機農場半日遊(半日遊課程價值NT$1800/人)，大小朋友快樂體驗採摘當季有機蔬果及DIY課程；入住阿里山腳下最美飯店的「天成文旅-繪日之丘」，【寒假延長住房專案】兩天一夜優惠價NT$2,080起，下殺將近2.9折，憑學生證、寶寶手冊或是健保卡，享有每房每晚折抵NT$500元 住宿費用，每房至多1次優惠，同樂度過難忘假期。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「全台持續防疫中，集團各館防疫完全配合政府政策，更針對公共區域加強清潔及消毒工作，積極防護，考量政府宣布延長寒假政策，讓許多家長苦惱如何妥善安排，因此推出寒假延長住房優惠，讓大小旅人遠離3C產品，親近大自然，透過戶外體驗課程，拉近親子關係及默契，預估可帶動業績成長1成」。

因應蘇花改通車，假期出遊至東部更加便利，自即日起至2020/03/31止，入住瑞穗天合國際觀光酒店三天兩夜【寒假延長-擁抱大自然住房專案】城堡精緻客房(兩人房)優惠價NT$20,500+10%、城堡溫馨家庭房(四人房)優惠價NT$33,000+10%、莊園精緻客房(兩人房)優惠價NT$22,500+10%、莊園溫馨家庭房(四人房)優惠價NT$39,000+10%、親子溫馨家庭房(四人房)優惠價NT$37,000+10%、親子庭園家庭房(四人房)優惠價NT$39,000+10%，除加贈宇還地有機農場半日遊及課程，瑞穗天合室內到戶外108湯池的金色水樂園、兒童專屬超跑俱樂部，以及盡情競速的跑跑甩尾車……等，大小旅人盡情徜徉於瑞穗的自然風景，體驗蔬果農事樂趣、沉浸在瑞穗黃金湯享受悠閒與愜意。

阿里山的第一道曙光、如詩如畫的蘭潭泛月、地理科學的北迴歸線、文史寶藏的百年公園，寒假回”嘉”來趟小旅行，正是時候。即日起至2020/03/02止入住天成文旅-繪日之丘兩天一夜【寒假延長住房專案】精緻客房(兩人房)優惠價NT$2,080起、親子三人房(三人房)優惠價NT$2,720起、溫馨家庭房(四人房)優惠價NT$3,440起，憑學生證、寶寶手冊或是健保卡，享有每房每晚折抵NT$500元住宿費用，每房至多1次優惠，更可體驗天成文旅-繪日之丘全新設施，包含擺放新潮遊戲機及五十種以上古早味零嘴無限供應的星空童樂室及增加多款益智遊戲桌遊的桌遊室，讓親子輕鬆享有甜蜜互動，帶來幸福家庭時光。