向武漢肺炎防疫人員致敬　台北101今明兩晚點燈

台北101點燈向台灣防疫人員致敬（翻攝自台北101臉書） 台北101點燈向台灣防疫人員致敬（翻攝自台北101臉書）

（台灣英文新聞／生活組 台北報導）中國新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情在中國各省持續擴張，兩岸因地緣及交流頻繁之故，所面對的防疫挑戰也更為嚴峻。為感謝全台檢疫及醫護人員站在第一線為民眾把關，以致目前國內武漢肺炎確診病例較日本、泰國等地少，台北101大樓今（5）晚起在外牆點燈打字，感謝所有防疫人員的努力與付出。

台北101大樓今晚透過臉書表示，為感謝台灣第一線防疫人員的努力與付出，台北101將於今明（6）兩日晚間6時30分至10時，在大樓北面59及60樓的外牆點燈打字。

台北101大樓表示，「讓我們一起向辛苦的第一線防疫人員致意也為台灣加油！」

武漢肺炎目前全球確診病例已突破2萬4,500例，其中中國已記錄超過2萬4,000例，境內死亡人數達490人。台灣目前確診11例，包括昨（4）日自武漢包機撤回台灣的台商1例。泰國、新加坡，以及日本目前確診案例均已超過20例；香港、南韓、澳洲、德國等確診案例也較台灣多。

衛生福利部疾病管制署近來防疫工作讓人民頗為「有感」，昨（5）日晚間衛福部臉書小編一則邀民眾留言給中央流行疫情指揮中心防疫人員的貼文，不到一日便吸引將近20萬人按讚，湧入超過8,000篇留言，民眾多半向部長陳時中及所有第一線防疫人員表達感謝，並呼籲他們適度休息。