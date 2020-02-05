川普國情咨文演說 裴洛西撕掉文稿

美國總統川普今晚發表國情咨文，主導彈劾案的眾院議長裴洛西就坐後方，不過川普和裴洛西沒有互動，川普入場遞交演說內容給裴洛西時，技術性閃過她的握手，演說結束時裴洛西則立即撕掉演說文稿。

川普正面臨濫用職權與妨礙國會調查彈劾，這項彈劾案預計當地時間5日會有最後結果。面對主導彈劾案的裴洛西（Nancy Pelosi），川普入場遞交演說內容給她時，技術性閃過裴洛西的握手，也讓今天的國情咨文演說（State of the Union address）從一開始就煙硝味十足。

雖然川普沒在演說中觸及彈劾案，但一開始就被川普不禮貌對待的裴洛西全場沒給過幾次掌聲，也幾乎都是低著頭翻閱手中的演說稿，演說結束時更是立即撕掉文稿，兩人當然也沒有互動。裴洛西與川普的暗潮洶湧，清楚反映民主黨與共和黨的壁壘分明。

這場以「偉大的美國回歸」（The Great American Comeback）為題的演說，延續川普3年前的競選口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），也接續2020年尋求連任的「讓美國繼續偉大」（Keep America Great）口號。

川普的演說從他最自豪的經濟成績起頭，暢談美國經濟蓬勃發展、貧窮人口大減、犯罪率下降，更重要的是美國正「再次受到高度尊重」。

川普從經濟、外交、軍事、教育談到醫療改革、藥物濫用、非法移民與美墨邊境圍牆。川普侃侃而談一個多小時，屢屢獲得來自同黨的共和黨議員起身鼓掌，但另一邊的民主黨議員不是起身離座就是頻頻搖頭，沈默表達對川普演說內容的抗議。

電視實境秀主持人出身的川普也充分展現電視人的本事。又是讓第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）現場頒發自由獎章給剛宣布罹患肺癌的談話節目主持人林堡（Rush Limbaugh），又是安排阿富汗服役軍官與家人的驚喜團圓，創造感動人心的氣氛，當然也希望能多拉幾張選票。