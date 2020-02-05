【武漢肺炎】疫情告急？ 中國再封南京、浙江等9大城人心惶惶

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國擴大防堵新型冠狀病毒肺炎，繼2日浙江溫州市封城後，昨（04）日起官方封鎖包括杭州、哈爾濱及南京等9大城，限制人員出入與聚會，以控制疫情。截止目前為止，中國共有27座城市採取「封閉式管理」。

《自由》報導，截至今日止，武漢肺炎在中國已有24324人確診，492人死亡。為防堵疫情進一步擴散，中國官方昨（04）日針對哈爾濱、貴陽、南京、鄭州、杭州、臨沂、福州、寧波以及徐州等9座城市實施「小區封閉式管理」。

南京市政府公告中表示，小區封閉期間，民眾進出一律需要登記、配戴口罩並測量體溫，限制公共場所營業時間，各類工程施工暫停等。若民眾在過去14天內曾到過重疫區及外省旅遊，需第一時間主動通報，自主居家隔離。

擁有將近1000例肺炎確診人數的浙江情勢險峻，杭州市政府為控制疫情，發佈10項措施，對全市村莊、小區及單位實施封閉式管理，人員進出需測量體溫，出示有效證件、民眾出現咳嗽、發燒等症狀需及時就醫、停辦紅事，白事從簡、禁止集體聚餐、每戶每2日可指派1名家人外出採購生活物資等。

為遏止武漢肺炎，中國官方1月23日封鎖湖北省武漢市，停止營運所有公共交通，之後當天同步封鎖武漢市附近的鄂州市、仙桃市、枝江市、潛江市及天門市。1月24日起更封閉湖北省10個城市，顯示疫情並沒有因封城而得到紓解。