新型冠狀病毒治療戰 寄望抗愛滋藥加流感藥

全球醫師正努力控制迅速擴散的2019新型冠狀病毒疫情，目前傳出一種混和抗反轉錄病毒藥物和流感藥物的強效藥劑，可能可以用來對抗這種病毒引發的武漢肺炎。

但法新社提到，科學界對這些藥物的效用尚無定論，且專家表示，用來治療新型冠狀病毒的特定療法可能要費時數年才能研發出來。

●為什麼使用抗反轉錄病毒藥物？

醫院通常會開一般人熟知的抗病毒藥物克流感（Tamiflu）給確診罹患一般流感的患者。但巴黎巴斯德研究所（Pasteur Institute）專家范德魏爾福（Sylvie van Der Werf）表示，季節性流感與新型冠狀病毒非常不同。

目前新型冠狀病毒已造成全球兩萬多人感染，死亡人數逼近500人，絕大多數在中國境內。

兩週前，中國醫生證實，他們以嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情結束後、2004年公布的一項研究為根據，在北京給予新型冠狀病毒患者抗愛滋病毒藥物，當時那項研究顯示效果良好。

同時使用洛匹那韋（lopinavir）和利托那韋（ritonavir），可減少患者血液中的愛滋病毒細胞數量，抑制病毒繁殖和攻擊免疫系統的能力。

醫生也結合另一種稱作奧司他韋（oseltamivir）的抗流感藥物，希望這種雞尾酒療法能削弱新型冠狀病毒。

在已有25例新型冠狀病毒確診病例的泰國，一名71歲中國籍患者在接受這3種藥物治療後的48小時內，病毒篩檢已呈陰性；但泰國醫生呼籲要謹慎，由於藥物可能引發副作用，因此必須在監督下給藥。

●雞尾酒療法效益，專家看法不一

中國專家表示，2004年的研究顯示，用在SARS患者身上的抗反轉錄病毒藥物具有「重大臨床效益」。

但根據醫學雜誌「刺胳針」（The Lancet）今年1月24日公布的研究，針對41名新型冠狀病毒患者的隨機試驗效果「有限」。

新加坡首席健康科學家陳祝全說，新加坡醫界正在效法這種抗反轉錄病毒療法，不過沒有詳細說明治療結果。其他研究結果看來「令人振奮」，武漢當地也已經展開臨床實驗。

●研究療法，生技藥廠各自努力

各大生技公司正努力研發各種治療選項。

位於美國加州的吉利德科學公司（Gilead Sciences）表示，正與中國政府合作進行臨床試驗，來判斷治療SARS的藥物瑞德西韋（remdesivir）是否對新型冠狀病毒有效。

專家也在研究全新的治療方法。美國衛生及公共服務部（HHS）正和雷傑納榮製藥（Regeneron Pharmaceuticals）攜手研發單株抗體來對抗新型冠狀病毒感染；雷傑納榮製藥已成功利用這類藥物提高伊波拉病毒（Ebola）患者的存活率。

同時，中國、澳洲和法國巴斯德研究所3個團隊已分別成功在實驗室裡培養出新型冠狀病毒。

巴斯德研究所科學主任唐菲爾（Christophe d'Enfert）表示，這可望藉由瞭解病毒如何在細胞內複製，讓專家精準找出病毒弱點。