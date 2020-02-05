南投男子亂傳武漢肺炎假消息 受害台商憤而報警

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）南投縣一名務農陳姓男子在臉書公開張貼假消息，指稱「老闆從武漢回來，確定傳染肺炎」，並將受害人的住址以錯字、諧音字標出。受害人不堪其擾而報警處理。警方在調查之後找到陳姓男子到案說明，依違反傳染病防治法與刑法妨害名譽罪移請管轄地方檢察署偵辦。

武漢肺炎疫情擴散，有網友在LINE上看到親友傳來的訊息後，未經求證就將之貼上臉書社團「南投人」中，表示「老闆於大陸武漢回來了 確定是南投市人，全家中標了 南投第一咧」，並用諧音及錯字標出住址，讓受害台商的鄰居及親友相當擔心，不斷傳訊詢問，引發恐慌。

受害台商不堪其擾報警處理，警方調閱相關資料分析後，2月3日會同南投縣警分局通知陳姓男子到案，陳男坦誠曾在2月1日在自家以手機連結臉書社團張貼不實訊息，該貼文已於當天晚上遭社團板主刪除。

警方偵訊後，全案依違反傳染病防治法與刑法妨害名譽罪移請管轄地方檢察署偵辦。

刑事局呼籲，民眾在肺炎防疫期間，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情之不實資訊，或者惡意傳播詆毀他人名譽之訊息，警方將依法速查嚴辦。相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站或加入「疾管家」官方LINE帳號，將提供最新的防疫資訊。