【武漢肺炎】日本外海遊輪鑽石公主號10人確診　來自日本、香港、澳洲和美國等地

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）曾經搭載一名2019新型冠狀病毒香港患者的豪華遊輪鑽石公主號，前（3）日晚間抵日本橫濱港停在外海，船上3711人被隔離，目前已知至少10人確診，今（5）日一早已被送往醫療院所。

日本放送協會（NHK）報導， 橫濱市消防局表示，今天清晨接獲神奈川縣政府的請託，欲將鑽石公主號上的10名病患送到醫療院所。

今早近7時（台灣時間6時）有救護車和消防車各約5輛陸續抵達海上保安廳橫濱海上防災基地，另有一輛標示「東京檢疫所」的車輛，搭載多名穿著防護衣及口罩的人員。

日本共同社報導，日本厚生勞動相加藤勝信今日稱，上午7點半前後（台灣時間6時左右）已將10名2019新型冠狀病毒確診患者送下船，並送往神奈川縣內的醫療機構。

確診患者中有3人為日本國籍，分別為50多歲和60多歲女性以及60多歲男性，其餘則是2名澳洲人、3名香港人、1名美國人、1名菲律賓人。

該艘豪華遊輪鑽石公主號可載約2700人，機組員約1100人。於1月時，曾載過一名確診2019新型冠狀病毒肺炎香港乘客，之後遊輪還泊靠越南、台灣等港口，2月1日在沖繩縣那霸港靠岸，3日晚間返回橫濱港。

3日晚間抵日本橫濱港後，停泊在大黑碼頭外海，因遊輪上乘客發燒，因此船上的乘客與船務員等共3711人暫時隔離，日本檢疫官採了133人檢體將進行病毒檢驗，其中10人於今日確診感染2019新型冠狀病毒肺炎。