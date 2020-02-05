賴清德見美參議員 重量級參議員推文高調「台灣準副總統」

（台灣英文新聞／華府特派記者報導）台灣副總統當選人賴清德受邀赴美，4日在華府會晤美國聯邦參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）及財委會主席葛拉斯里（Chuck Grassley），參議員們表達支持美台洽簽自由貿易協定，並關切世界衛生組織排除台灣參與武漢肺炎會議一事，會後參議員們更高調在社群媒體公布合照，並以「台灣準副總統」（Vice President-elect）稱呼賴。

此次賴清德訪美行保持低調，卻受到參議員們熱烈歡迎，代表愛達荷州的共和黨籍參院外委會里契表示，「今天真的很開心歡迎準副總統賴清德來到美國國會。會談中，我表達在全球應對冠狀病毒疫情之際，支持台灣充分參與。受影響國家必須從世界衛生組織和國際衛生專家那裡獲得他們需要的資訊，我鼓勵隨著局勢的發展充分合作和提高透明度，這是很重要的。我也全力支持美台雙方探討簽署自由貿易協定（FTA）的可能性。台灣是愛達荷州第2大貿易夥伴，也是美國重要的經濟夥伴，我期待在未來與賴先生在共同利益及重要事項上合作。」

民主黨籍紐澤西州參議員、外委會首席議員梅南德茲（Bob Menendez）則說，「我很高興歡迎準副總統賴清德拜訪參議院。正如我在談話中告訴準副總統的，我期待與他和蔡總統的新政府密切合作，在未來的幾年強化美國和台灣人民的連結。無論是雙邊安全還是經貿關係，台美關係的重要性再怎麼強調也不為過。」

共和黨科羅拉多州參議員、外委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）則在會面中重申美國國會將在《台灣關係法》、《台灣旅行法》及《亞洲再保證倡議法》等美國法律的引導下，持續為台灣及台灣人民發聲。在武漢肺炎疫情傳播全球之際，也向世界衛生組織轉達我對排除台灣一事的擔憂。「隨著中國持續透過侵略性活動剝奪台灣的合法性，美國應重申對台灣充滿韌性及蓬勃民主的支持，並且進一步增進美台人民之間的友誼，這是至關重要的事。」

共和黨愛荷華州參議員、參院財委員會主席葛拉斯里（Chuck Grassley）推文：「與來華盛頓參加全美祈禱早餐會的台灣準副總統見面。談論了民主及宗教自由等 #共同價值，並祝賀他當選。」葛拉斯里還在IG放上與賴清德握手的合照。

參議院外委會4日發布新聞稿指出，參議員里契、參議員梅南德茲、賈德納表示很榮幸在國會接待賴清德，新聞稿上還置入二張團體大合照。台北時間5日，在參議員們高調談及與賴清德的會面後，賴也在臉書上貼出與參議員們的合照，他表示，會談中幾位參議員充分表達對台灣在自貿協定及面對武漢肺炎疫情從國際組織取得正確疫情工作的支持。



除了4日的會晤，賴3日也會見參議員魯比歐（Marco Rubio）。賴清德台北時間4日在臉書貼文表示，魯比歐支持台灣參與世界衛生組織及國際民航組織等國際組織，也支持美台簽訂自由貿易協定，他向魯比歐表達感謝，也誠懇邀請他來台灣訪問。