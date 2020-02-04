西洋情人節最佳Partner─美福的完美示愛Ａ計畫

又到了粉紅泡泡大舉肆虐的西洋情人節了，還在思考要如何向另一半表達滿腔愛意嗎？台北美福大飯店自2月8日至3月14日於Moment café & bakery推出「愛戀星球」與「綻放玫瑰」兩款精緻蛋糕，以及點心房主廚巧手設計出的「愛戀手工巧克力禮盒」，12入裝內含三款各具風味的造型巧克力，每盒1,080元，用美好的甜膩滋味擄獲另一半的味蕾！

同時，館內的GMT義大利餐廳則於2月13日至2月16日獻上「摯愛」情人節晚間套餐，每位2,680元+10%，主菜提供美國Prime 老饕牛排以及嫩煎紅鯔魚兩種選擇，凡點選兩套套餐即可以520元加價購入愛戀手工巧克力禮盒，入口後的甘甜滋味，就是愛情。

除此之外，想要延續緋紅時刻，One and Only住房專案讓您表達一往情深的真摯感情，升等價值19,635元寬敞空間的18坪雅仕客房，加上與頂級精品氣球品牌O! Balloon的夢幻星體驚喜盒、主廚訂製蛋糕，以及奢華的法國水蜜桃風味氣泡酒，打造最刻骨銘心的難忘回憶，浪漫滿屋價7,800元+15.5%。詳情請洽02-7722-3399轉訂房，用餐訂位請轉各餐廳。

在別緻優雅的高級餐廳內讓情意流竄，搭配義籍主廚Massimo Picci精心烹調的佳餚珍饈，在還帶著一點冷冽空氣的二月裡，溫暖愛侶們的身心靈，用味蕾記住這羅曼蒂克的愛戀氛圍！

GMT義大利餐廳於2月13日至2月16日晚餐期間推出「摯愛情人節套餐」，由義大利主廚親自設計，前菜獻上以紅粉醬汁搭配輕煎北海道干貝，沙拉則將肥美紅蝦與濃郁杏仁打造香草杏仁紅蝦沙拉，呈現厚實口感的野菇卡布奇諾濃湯，佐以矜貴的黑松露，一口喝下暖心又暖胃，主食則以手工自製的義大利麵淋上選用日本海膽熬製的醬汁；主菜則提供：美國Prime 老饕牛排佐牛骨髓醬汁及野莓，或嫩煎紅鯔魚佐番茄檸檬醬汁及菠菜泡泡，海陸兩種選擇。

主廚嚴選美國Prime等級老饕牛排，香煎至5分熟，軟嫩的口感搭配濃郁的牛骨髓醬汁，並以新鮮莓果點綴，呈現美福優質牛肉的絕佳口味；海鮮主菜則選用鮮美紅鯔魚，以橄欖油輕煎至魚肉柔嫩，再佐上酸甜爽口的番茄檸檬醬汁，味道輕盈無負擔，最後再以主廚別出心裁的情人節限定甜點收尾，為情人節畫下完美的句點。

熱戀中的情侶眼中都只容得下彼此，彷彿相擁入懷，就能自成天地；點心坊主廚以此為概念，推出「愛戀星球」五吋造型蛋糕，以紅麝香葡萄所製成的內餡，搭配柚子慕斯及檸檬香緹，酸甜的口感就像是戀情萌芽時的青澀甜蜜，再用知名的法芙娜巧克力型塑出真心墜落在星球之上的意象，真心滿載價每個1,080元。

另外一款主題蛋糕「綻放玫瑰」則將情人節必備的玫瑰花與甜點完美融合，以盛開玫瑰姿態，搭配玫瑰覆盆子及新鮮草莓奶醬，外層再以滑順牛奶巧克力慕斯包裹，輕鬆示愛價280元。

同時，另外推出一款包裝精美的「愛戀手工巧克力禮盒」(12入)，內含紅唇、心型、松露造型等三款造型巧克力，將戀人間炙熱愛戀捏塑成宛如藝術品般的甜膩滋味，每盒1,080元。凡點選GMT「摯愛情人節套餐」兩套，即可以情話綿綿價520元加購「愛戀手工巧克力禮盒」一盒(須三日前預訂)。 「每一天都值得紀念」，以此信念為出發點的台北美福大飯店，從2月5日至12月29日推出「One & Only」住房專案，對最珍視的人獻上最真摯的祝福；與頂級精品氣球品牌O! Balloon攜手合作，精心打造的星體驚喜盒，還能客製化上您的深切祝福，無論是向家人表達感恩之情，還是戀人間的柔情絮語，都能完美呈現！

入住另享免費升等18坪寬敞空間的雅仕客房(價值19,635元)，在瑰麗雍容的空間，體驗五星飯店的尊榮寵愛，在戶外的恆溫泳池嬉戲玩樂，或到沐 三溫暖體驗讓身心靈都能享受放鬆弛緩的愜意，飯店同時貼心準備了法國克萊喜水蜜桃風味氣泡酒乙瓶以及主廚訂製款的甜蜜手工蛋糕，隔日早晨還可以悠閒地品嚐彩匯自助早餐，無論是喜歡傳統中式早點，還是偏好西式口味的早餐，彩匯將中式粥飯料理、清蒸季節時蔬、美福熟成牛肉麵，以及內餡自選的西式歐姆蛋和多款甜、鹹麵包等眾多輕食通通端上桌，只為了給您貴族般的美好晨食，溫馨驚喜價7,800元+15.5%，快帶著您的One & Only入住！