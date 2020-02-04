新北暫停校長會議全力防疫 學生假期學習飽胃不打烊

全力防堵武漢肺炎疫情，刻不容緩， 新北市政府教育局第一時間配合教育部將寒假開學延至2月25日， 並暫停原有高中職以下學校及公立幼兒園各項活動、冬令營、 課業輔導及校隊練習等， 更緊急召集9大分區校長代表針對延後開學相關配套研商決議， 為校園防疫做好週全準備，並讓新北學子「停課不停學」， 確保學生各項學習不因疫情而中斷。

新北市教育局長張明文表示，防疫期間暫停大型室內活動， 不影響原有校務運作，各級學校要落實教職員工生中港澳出國史( 含轉機過境)調查，若需居家自我健康管理者，務必確實配合。 對於延長寒假所衍生學生學習、 弱勢學生照顧均安排完善的配套措施，全力維護師生的健康與學習。

新北市教育局會議決議如下：

一、即日起所有教職員工生出國避免前往中港澳地區(含轉機過境) ，如有特殊情形必須經學校校長同意，回國後會加強防疫列管， 以減少對校園防疫工作的衝擊。

二、暫停辦理大型室內活動：有關大型室內、易聚集人潮的活動， 考量目前防疫需求，原則上暫停辦理，如：全市高國中小校長會議。 其他如教師甄選、護理師甄選、小型教師研習仍同意照常， 惟請承辦單位務必做好防疫措施。另外，基於運動有益健康， 校園戶外運動場仍照常開放，部分全國性運動賽事未調整日期， 校園運動團隊訓練，如學生無發燒、呼吸道症狀， 在戶外通風良好並做好防疫措施及家長同意下，授權學校恢復訓練， 教師必須落實生病不上課不上班之防疫政策， 隨時關注自我與學生的健康情形。

三、孩子飽胃不打烊：因應臨時性的寒假延長政策，自2月11日至 2月24日共10日(不含例假日)的早午餐券，也啟動緊急採購， 本周就能由超商配送至各校， 並將要求學校於收到券後立即通知家長領取， 不會因延長寒假受到影響。此外， 新北市幸福保衛站也提供18歲以下孩童遇急難狀況可至四大超商免 費領取餐點以因應緊急情況。

四、停課不停學：新北市以學生學習為中心，首創建置的「 親師生平台」(https://pts.ntpc.edu. tw/)，已整合及介接超過70項學習資源及平台， 包括PaGamO遊戲學習平台、均一教育平台、 LearnMode學習吧平台、因材網四大學習平台， 提供學生在寒假一系列輕鬆、有趣又能邊玩邊學的任務， 相關活動訊息將同步透過「新北校園通APP」發送， 歡迎家長下載安裝。

有關新北市各項最新訊息可以上新北市政府教育局網站/防疫專區( 網址：https://www.ntpc.edu.tw/) 及教育局 FB 官方粉絲專頁 -新北學 Bar(網址：https://www.facebook. com/ntpcedugov/)查詢。