2020燈會季中華電信優質行動網路伴您賞燈最順心

2020年全台燈會活動陸續開跑，台灣燈會、台北燈節亦將於2月 8日璀璨登場。今年大型燈會遍布全台各縣市， 活動期間最長達一個月，為讓全台客戶元宵賞燈， 能夠隨拍隨傳最盡興，中華電信針對全台大型燈會，包括台北燈節、 平溪天燈節、桃園燈會、2020台灣燈會在台中、苗栗元宵炸龍、 花在彰化-溪洲公園燈會、南投燈會、台南鹽水烽炮及月津港燈節、 佛光山春節平安燈法會、高雄燈會藝術節、 花蓮太平洋燈會及屏東綵燈節等17個熱門燈會景點，擴充150台 以上高效能基地台，提供客戶最優質、順暢的行動上網服務。

全台燈會擴充150台基地台、動員數百名工程人員， 提供優質的行動上網服務

中華電信行動通信分公司陳明仕總經理表示：「 為提供客戶最優質的賞燈行動服務品質， 中華電信於全台大型燈會擴充150台以上高效能基地台，獨家運用 高速基地台5CA、6CC技術，動員數百名工程人員， 透過自行研發的大數據資料應用， 即時掌握燈區人潮尖峰時段的行動用戶網路品質， 並即時進行網路優化調整，陪伴全台客戶歡喜慶元宵！」

中華電信行動網路品質屢獲國內外肯定， 包括榮獲2019亞太最佳實踐獎（Frost & Sullivan Best Practices Awards）台灣年度「最佳行動服務業者」，2018~ 2019年持續加碼行動通信基礎建設， 4G基地台數量大幅領先同業，在全台各縣市佈建之數量均為第一， 搭配涵蓋最廣、基地台最多及業界最大頻寬等資源優勢， 中華電信持續以更有感的行動網路品質， 陪伴全台客戶福氣滿滿歡度2020金鼠年！適逢武漢肺炎疫情， 中華電信溫馨提醒消費者務必留意自身健康狀況， 並做好自主健康管理。