飯BAR智作賀新春　姓名有越有亮免費吃河粉x 2月壽星5折吃飯BAR

歡慶庚子金鼠年，剛開工的2月，是不是還有點提不起勁？飯BAR智作用美食讓你迅速恢復元氣！凡2月壽星來飯BAR品嚐食髦中菜，最高可以享全桌5折優惠；想來點清爽的，那就千萬不能錯過全新開幕的【越亮 越南河粉專賣】凡姓名中有「越」有「亮」，皆可免費品嚐<手沖生牛肉湯河粉>乙碗(每份價值NT$208元+10%)，數量有限送完為止！

鼠年錢黏，好評不斷的刮刮樂，即刮即享樂！即日起至2/8元宵節，至飯BAR內湖旗艦店、飯BAR Station微風信義店、飯BAR LiLi微風北車店，消費滿500元可獲得1張刮刮樂，即有機會品嚐0元鞦韆晾肉架，或是以5折價格品嚐『慢著火，少著水，火候足時他自美』的美人茶遇東坡肉、水煮泡著牛兒片等飯BAR經典推特菜，挑戰新年手氣0元驚喜享不完！

此外，歡度4年一次的閏年，只要是2月壽星來飯BAR慶生皆享專屬優惠，2/29壽星們不要客氣，只要4人(含以下)來飯BAR聚餐，無論你點多點少，5折生日禮當場送給你！此外，2月生日的水瓶座跟雙魚座3人同行(含以上)同步享有5折餐點加購優惠，整個2月都是的你的DAY，閏年的生日就讓飯BAR給你難忘一下！

飯BAR智作2020年推出全新品牌「越亮」─越式河粉專賣，2/1(六)正式開幕帶領賓客近距離接觸屬於越南的真正滋味！口味較偏南越的河粉，在湯頭上下足了工夫！入口的鮮甜來自牛大骨與大量洋蔥、白蘿蔔經過長時間的燉煮，為了增添湯頭色澤會增添一些紅蘿蔔，使得湯清爽但又有「厚度」，而燉煮的火侯也是另一番功夫，添加數種香料炆火慢燉，會使湯頭帶些自然的清香，搭配軟嫩的牛板腱肉與道地的Q彈有勁的越南河粉，滑入喉頭的驚豔感讓你久久不能忘懷！

即日起姓名中有「越」或「亮」的民眾來用餐，不限消費金額出示證件即可免費享用<手沖生牛肉湯河粉>乙碗(每份價值NT$208元+10%)，限量500份，活動只到3/8(日)，送完為止！