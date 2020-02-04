3月得手近2千萬 詐騙集團僱逃逸移工騙越南人

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）刑事局破獲一起透過吸收逃逸移工作為主力的詐騙集團，高姓主嫌將機房設置在夜市之中，以合法名義掩護非法詐騙行為。警方共查獲越南籍逃逸外勞11人、高姓主嫌以及把風管理員2人，全案依涉嫌洗錢防制法等案將越南籍犯嫌等14人先行解(函)送臺灣新北地方檢察署依法偵辦。

刑事警察局去年12月間接獲情資後，報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦，並與新北市政府警察局林口分局、內政部移民署新北市專勤隊等單位共組專案小組。

經1個多月不眠不休跟監埋伏等偵查作為，專案小組1月20日持搜索票前往搜索，查獲越南籍逃逸外勞11人、高姓主嫌（我國籍)及把風管理員2人共14人，查扣電腦主機16台、螢幕36台、手機20支、固態硬碟共12顆等證物。

專案小組調查發現，高姓主嫌僱用越南籍逃逸勞工，充當詐欺機房話務員，利用臉書、APP交友軟體「Zalo」(越南人專用)，詐騙機房提供1個假帳號上網聊天，聊天後要佯裝女生，話術誆騙被害人投資有賺錢，看被害人要不要投資，如對方同意就會給對方1個銀行帳號，匯款成功後就可賺取績效獎金。3個月以來不法獲利將近新台幣2千萬。

專案小組攻堅時發現，詐騙機房成員在警方查緝前躲藏到鐵皮屋1樓樓梯底下，經查發現，原來是夜市管理員在警衛室內裝設警報器連結到詐騙機房，在警方執行搜索時，夜市管理員按下警報器通報詐騙機房員工逃逸，警方將夜市把風管理員等2人一併移送臺灣新北地方檢察署依法偵辦。

警方查扣電腦主機16台、螢幕36台、手機20支、固態硬碟共12顆等證物（圖/ 刑事警察局）