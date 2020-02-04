【武漢肺炎】中國官方專家：病毒在物體上可存活5天　呼籲勤洗手

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國國家衛生健康委員會專家表示，飛沫沉降後，可能會汙染物體表面，如果溫度、濕度合適，有研究發現可能存活5天，所以勤洗手非常重要。

湖北省政府3日晚間舉行第13場疫情防控例行發布會，中國官媒央視新聞引述中國國家衛健委專家組成員、北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛在會中的說法。

蔣榮猛說，2019新型冠狀病毒是透過飛沫和接觸來傳播的。飛沫透過咳嗽和打噴嚏出來後，在空氣中的傳播距離是非常有限，大概100公分至200公分，所以人體出來以後很快就沉降了，不會在空氣中飄浮。

但由於飛沫會沉降，因此周圍的物體或者我們的手都有可能沾有病毒，比如門把手、電梯按鈕。現在研究發現，病毒在這些光滑的物體表面上，可以存活數小時，甚至高達5天。

蔣榮猛進一步解釋，一個人打噴嚏，如果直接用手去遮擋，手上自然沾染上病毒，緊接著又碰觸門把、電梯按鈕，這些地方皆會被汙染，如果下一個人接觸後又沒洗手，緊接著揉眼睛或摳鼻子，病毒就可能透過這些接觸方式傳播開來。

他提到，呼吸道傳染病雖是透過飛沫傳染，但其實有更多是透過不乾淨的手而傳播，因此他特別強調勤洗手才是最重要的防疫工作。

另外，他也指出，有研究發現，如果溫度、濕度合適，比如在攝氏20度的環境，濕度40%到50%，2019新型病毒在光滑的物體表面有可能存活到5天，所以「洗手非常重要」。

針對中國各地發現了一些無症狀的確診感染者，有人說病毒出現了變異，蔣榮猛說，目前沒有發現有病毒變異的情況。單鏈病毒是RNA病毒，從現在來看沒有發現病毒變異的證據。但相關部門也在做密切監測，看它是否會變異。如果發生了變異，在疾病控制上也有相應的應對措施。

針對有專家指武漢肺炎可能透過糞便感染，蔣榮猛表示，雖然從一些患者糞便當中發現了病毒的核酸，但是目前還沒有分離到病毒，進一步的情況還需要觀察。目前還沒有發現透過這種方式傳播的病例。