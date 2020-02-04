台灣國父紀念館防疫小燈籠　首推限量客製化受歡迎

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）國父紀念館首度發放手提小燈籠，結合防疫觀念一起喜迎元宵，並邀請該館生活美學班師生在燈籠上繪製大家心儀的圖案，吸引國內外民眾共襄盛舉。

國父紀念館為因應即將到來的元宵節，同時宣導民眾提升對武漢肺炎的防疫觀念，於近日在正門迴廊發放客製手作防疫環保小燈籠，邀請該館生活美學班師生為現場民眾在領取的小燈籠上作畫或題字，替每一位民眾量身訂做屬於自己的燈籠，迎接不一樣的元宵燈節。



國父紀念館生活美學班黃慶源老師及學生，共同為現場民眾繪製燈籠（圖/國館）

該館館長梁永斐表示，今年過年期間剛好遇到武漢肺炎影響，發送的小燈籠在吊飾上特別加上防疫標語「勤洗手、戴口罩、量體溫」九個字，期盼大家共同防疫。同時也邀請到生活美學班黃慶源老師及其學生，為現場領取的民眾繪製客製化燈籠，領取到燈籠的民眾可請老師繪畫自己想要的圖案，或將吉祥話寫在燈籠上，希望今年會更好。

梁永斐說明，這次活動寫下了幾項紀錄及富含深刻的意義，一是該館建館47年以來第一次發放手提小燈籠；二是第一次客製手作防疫環保小燈籠，也是國內首創唯一結合防疫的小燈籠；三是今天發放的小燈籠是數量最少的一次，這次總共製作500份，1月17日「鼠添燈元宵燈籠展」點燈活動已經發出200份，這次再次發放300份。

梁永斐強調，該館除了要讓民眾感受元宵燈節歡樂的氣氛外，也藉著活動向社會大眾宣導正確的防疫措施，期盼人人都能平安健康，並將愛與溫暖持續傳遞到社會的每一個角落。



防疫小燈籠（圖/國館）



國父紀念館梁永斐館長（後排左四）與光復國小老師及國樂團（圖/國館）