【武漢肺炎】防堵疫情擴散 香港再關口岸 澳門宣布關閉賭場半個月

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）2019新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，既香港宣布今（4）日再關閉多個口岸後，澳門特首賀一誠也宣布，博彩業和娛樂業停止運作半個月，政府亦暫停所有基本服務。

為防止2019新型冠狀病毒疫情蔓延，香港當局早前已關閉了6個連接中國的管制站，香港特首林鄭月娥則於昨（3）日下午公布，今日凌晨起再關閉多個口岸，包括羅湖、落馬洲和皇崗管制站，以及港澳碼頭（往來澳門噴射船服務），只餘下機場、深圳灣、港珠澳大橋仍然運作。

香港01報導，澳門行政長官賀一誠今日則宣布，由於第9例確診病例在博彩企業工作，根據專家的評估，決定對博彩業及相關娛樂事業採取暫停營業半個月的措施。

他坦言停博彩業，博彩業收入將會為零，對經濟一定有影響，政府會做赤字預算。

另外，賀一誠也表示，政府只保留緊急服務，基本服務都會停止，而公務員會繼續在家工作。

由於遊客大量減少，澳門的巴士、輕軌班次會縮減，他並呼籲當地居民盡量留在家中，以減少市內人流和傳播病毒的機會。

針對是否有封關的打算，賀一誠指出，目前並無封關計劃，因為大量澳門居民住在珠海，而澳門大量工作人員，如清潔工人、保安工人、鮮活產品工作人員，都住在珠海，是否封關要考慮其他衍生問題。但他指不排除會關閉部份關口。