英國奧斯卡得獎名單揭曉！小丑、朱蒂奪影帝影后

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）英國奧斯卡頒獎囉！英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）揭曉各類獎項得主，其中，性格大叔瓦昆菲尼克斯以電影小丑獲頒影帝，芮妮齊薇格則以傳奇女星「朱蒂」獲頒最佳女主角，威廉王子和妻子凱特更親臨典禮。

「英國影藝學院電影獎」（BAFTA）有「英國奧斯卡」之稱，第73屆得獎名單已於昨（3）日揭曉，影帝由出演小丑的由性格大叔瓦昆菲尼克斯奪得，影后則由演活「朱蒂」的芮妮齊薇格獲頒，其中，講述第一次世界大戰的電影1917更風光拿下七項大獎，成為此次的大贏家。

綜合媒體報導，美國男星瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）以「小丑」（Joker）拿下英國影藝學院電影獎最佳男主角獎。菲尼克斯批評英國影藝學院電影獎缺乏多元性；這次演技類入圍名單清一色是白人演員，且最佳導演入圍者都是男性。



菲尼克斯致詞（影/Youtube）

菲尼克斯在得獎感言中說：「我想我們傳達給有色人種的明確訊息是『你們在這裡不受歡迎』。」他還表示，瓦解壓迫體制「是我們的責任」。

美國女星芮妮齊薇格（Renee Zellweger）打敗同樣入圍的史嘉蕾·喬韓森（Scarlett Johansson）、莎莉·賽隆（Charlize Theron）、瑟夏·羅南（Saoirse Ronan）及傑西·伯克利（Jessie Buckley）一舉抱回最佳女主角，憑藉在傳記電影「茱蒂」（Judy）詮釋傳奇巨星茱蒂嘉蘭（Judy Garland）的精湛演技打敗強手。

這次是齊薇格第四度入圍英國奧斯卡，也是她繼《冷山》獲得最佳女配角獎之後，演藝生涯首度奪得本獎項的影后肯定。她以一席Prada糖果粉色禮服在頒獎典禮亮相，盡顯浪漫甜姐兒風情。



齊薇格致詞（影/Youtube）

齊薇格在致詞感謝共同演出的傑西伯克利：「妳是超級巨星，今晚我真的為妳感到非常驕傲！你是如此特別的人，我真的很愛妳，也很佩服妳，我很感激我們之間的友誼，謝謝妳！」

齊薇格更將這個獎項獻給茱蒂嘉蘭：「嘉蘭小姐，妳一直所深愛著的倫敦，直到今日依然愛著妳，這個榮譽（獎盃）是屬於妳的！」

電影1917除了囊括最佳影片和最佳導演，還包括最佳英國影片、最佳音效、最佳藝術指導、最佳攝影及最佳視覺效果。該片導演山姆曼德斯（Sam Mendes）首度獲頒最佳導演獎，曼德斯在頒獎典禮上說：「這是一部關於家和愛的電影，首度在家鄉贏得此獎，對我來說很令人感動。」



最佳導演獎（影/Youtube）



精彩片段（影/Youtube）