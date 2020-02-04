確保共同抗疫防疫無漏洞 金門縣長與新住民座談

隨著武漢肺炎疫情的升溫，縣長楊鎮浯昨(3)日邀集新住民協會幹部座談，討論中籍配偶赴中返金自主管理及縣府健康關懷協助，楊鎮浯說，在金門這塊土地上生活的每一位成員，都是金門這個大家庭的一部分，不分族群，希望大家一起來打好防疫這場仗。

這場縣長與新住民協會幹部座談，昨日上午10時起在縣長室展開，包括社會處處長董燊、副處長李文堆，以及新移民關懷會理事長吳金玲、金門縣新移民公共事務協會總幹事孫毓玫、金門縣新住民互助協會理事長覃惠暄、金門縣新住民互助協會常務理事王艷萍、金門縣新二代兩岸交流協會總幹事楊玉霞等幹部與會。

楊鎮浯在會中首先表達個人立場，他說，找大家來座談，不是對新住民姊妹有疑慮，事實上，這只是防疫的一環，接下來，縣府也會請業管單位安排，和學生家長及不同的群體和社團來座談，期待透過大家的集思廣益，確保整體防疫沒有漏洞。

而針對中央流行疫情指揮中心2日宣布有廣東旅遊史與透過小三通入境者，都必須居家檢疫14天，楊鎮浯表示，這兩天情況都在變化，金門縣政府雖然早在規定前即已邀集轄內新移民團體代表討論中配赴中返金自主管理及縣府健康關懷協助，但利用此次與新住民協會幹部座談的機會，他還是要不厭其煩說明居家檢疫相關配合事項。

首先是有關新住民姊妹春節前後出入境情形，以及自主、隔離的狀況。其次是小三通入境全面居家檢疫前，每一位入境者自主管理的部分做到什麼程度，以及有無生活上必要的協助，這個區塊更要去關注。

至於針對有人擔心口罩數量不足問題，楊鎮浯表示，建設處官網及粉絲專頁每天中午前都會彙整並更新金門地區各便利商店、藥妝、賣場等處販售口罩存量，也會在金門日報適時公布相關訊息，民眾可以據以採購，不必恐慌。

據社會處統計，金門縣新住民人口目前約有2700人，新住民共同組成的家庭2600多個，其中又以中國配偶占約9成最多，隨著金門這個大家庭的多元融合，楊鎮浯昨也強調，防疫不能只靠單純的防疫單位，而是要透過社會多層面的複式動員，期待融入金門大家庭的新住民鄉親切實配合最新防疫政策，並在防疫動員上盡一分心力，共同做好抗疫工作。（新聞轉載自新住民全球新聞網）