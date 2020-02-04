中市警局防疫大作戰　關懷外籍移工也「罩」得住

武漢肺炎疫情全民防疫！臺中市警察局第一分局配合政府防疫總動員措施，特別在星期六移工人潮最多的時候，選用行政院院長臉書發布的四國語言海報出動宣導，印製行政院發布的印尼、泰國、越南及中文等4國語言防疫宣導單，至東協廣場各小吃店、歌唱KTV及娛樂場所向外籍移工宣導，要移工們謹記外出戴口罩、肥皂勤洗手、拱手不握手防疫三要訣。

警方在向移工宣導時，一位操著不甚流利國語的外籍移工農猜（譯）說：「也給我一張！我也要拿回去貼在宿舍給他們（同事）看啦！」，農猜表示其實他們有空的時候也會看家鄉的新聞，也知道這波疫情已經在全球蔓延，經宣導講解後更能了解防疫內容，移工們看完爭相要多帶一份文宣回宿舍互相提醒同鄉「出門就戴口罩，以防萬一！」，紛紛豎起大拇指感謝：「真感謝你們政府，連我們到你們這裡工作都一併提醒要注意。」，成功路上的小吃店老闆也紛紛表示，會在店外準備消毒酒精供前來消費移工使用，配合防疫總動員措施。

臺中市警察局第一分局表示，外籍移工在工廠宿舍或是在東協廣場個消費場所都是屬於群聚的狀態，都是可能造成傳染的可能途徑，警方除在轄內東協廣場對外籍移工宣導外，也對多位移工攜帶宣導單帶回宿舍的行為表示感謝。（新聞轉載自新住民全球新聞網）