2020台灣燈會防疫不打折 勤洗手加強衛教宣導

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣燈會即將開燈，為因應近期武漢肺炎疫情，交通部觀光局與台中市政府決定現階段除了環境定期消毒、工作人員配戴口罩外，將依照疫情指揮中心發佈資料，適時調配活動會場的管制措施，並在燈會醫護中心準備潔手用品，提供需要的民眾使用。

觀光局表示，「2020台灣燈會」將於2月8日登場，為期16天，本次從開燈到閉燈的期間較長，且分為2燈區，有利於分散賞燈。

交通部觀光局、台中市政府等機關研訂「2020台灣燈會」防疫措施，透過衛教宣導及場域、人員管理等面向，並針對密閉空間及廁所加強清潔及消毒的頻率，落實燈區防疫工作。

會中已重申依據燈會各設施的權管責任，由權管單位於燈會交通接駁站、醫療救護站準備乾洗手消毒液供民眾使用，民眾如果在燈會現場感到身體不適，也可到救護站尋求專業醫療協助，後續透過在各交通場站通路加強遊客衛教宣導。

交通部觀光局提醒民眾，應落實「勤洗手」、「呼吸道衛生與咳嗽禮節」及「生病在家休息」等防疫重點，另台灣燈會場域多為戶外開放空間，請民眾無須過度緊張，應確實做好自身防疫工作，落實健康自主管理，如有發燒、咳嗽或其他呼吸道症狀者，建議應在家休養或主動通報救護站工作人員，並依醫護人員指示儘速就醫治療。