〈時評〉不再只看柯文哲臉色 民眾黨隱憂浮現

台北市長柯文哲（前中）2日自爆武漢台商返台後的台 北隔離場所，引發爭議。他3日在市政大樓11樓接受媒 體聯訪時表示，與其遮躲掩藏，政府... 台北市長柯文哲（前中）2日自爆武漢台商返台後的台 北隔離場所，引發爭議。他3日在市政大樓11樓接受媒 體聯訪時表示，與其遮躲掩藏，政府應公開透明，並指 衛福部給台北市政府的公文上若註明「密件」，他就什 麼話都不會說。 中央社記者王飛華攝 109年2月3日 (來源 中央社)

新一屆的立委報到了，民眾黨正式成為國會第三大黨，不過，因為在中央多了一個發聲管道，使得身兼台北市長的民眾黨主席柯文哲，昔日原本定於一尊的現象可能被打破，讓民眾黨的隱憂逐漸浮現，未來黨內可能會出現緊張關係。

本屆立法院於2月1日報到，五位民眾黨立委隨即在2月3日、國會開始運作的第一天召開記者會，並且提出口罩優先供應健保藥局、健保卡方式限購等四大主張，希望能解決口罩之亂。

不過，媒體記者的興趣，仍是圍繞在民眾黨大家長柯文哲身上。由於柯文哲在前一天才自爆滯留武漢台商回台後的台北隔離場所，衛福部為此揚言不排除開罰。

民眾黨立委蔡壁如幫忙緩頰說，柯文哲一向心直口快，防疫視同作戰，應該配合中央政府，若中央政府認定符合開罰規定，她們沒有意見，因為還是要配合中央防疫。

蔡壁如回應雖是標準答案，但也顯示無奈，她過去身為柯文哲最信賴的幕僚，加上多數時候不具有公職身分，所以能隨心所欲幫柯文哲護航、說項，才會被安排進國會。如今，蔡壁如是立法委員，反而不能信口開河，更重要的是依法行政，一旦面對昔日大老闆，也只能如實回答。

不過，這也注定讓民眾黨未來將出現愈來愈多裂痕，因為這意味著民眾黨在國會的種種表現，反倒不是媒體或民眾關注的焦點，各界仍然會將鎂光燈放在柯文哲身上，換言之，這五位立委隨時都要準備回答與柯文哲各種相關問題。

若是平常還好，萬一心直口快的柯文哲，又講了一些不合時宜的話，這些立委還得幫忙善後、擦屁股，相對也抹煞他們在立法院的辛苦表現。

另方面，制定政策時，這些人可能因為朝野協商的關係，為了順利推動自身主張，被迫得與其他政黨妥協，只是不諳國會運作的柯文哲，屆時又持不同看法，最終誰能握有最終決定權，恐怕還得經過一番折騰。

值得注意的是，柯文哲在台北市長任內，局處首長更迭頻繁，因為有不少人忍受不了柯文哲的脾氣和行事風格，如今，這些立委不像局處首長處處得看柯文哲臉色吃飯，肯定會有自己的想法和主張，未必會完全聽命於柯文哲。

如今，立法院開始運作了，民眾黨雖然多了一個舞台，但也可能是另一個黨內爭議的開端，讓黨內關係日趨緊張。