台灣明星澎恰恰揮別諧星　變女兒身首登日本劇場

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）台灣知名藝人澎恰恰告別諧星形象，主演的《麗晶卡拉OK的最後一夜》將於日本的本多劇場演出，成為首支登上該場地的外國團隊。澎恰恰透露，這次將詮釋女性角色，可説是演藝生涯的極大挑戰。

在駐日代表處台灣文化中心的協助下，台灣華山文創園區烏梅劇院及日本下北澤本多劇場將建立合作計畫，由知名藝人澎恰恰及台灣躍演劇團推出的作品《麗晶卡拉OK的最後一夜》，將於3月27日至29日在素有日本小劇場聖地之稱的「本多劇場」演出，日本52PRO《夾縫轍痕》則於2月21日至3月1日赴台灣華山文創園區烏梅劇院演出，另外，本多劇場也將提供台灣小劇場人才培育機會。

台灣文化中心主任王淑芳表示，日本小劇場的發展成熟，內需即已足夠劇場營運。在過去的30多年來，本多劇場不曾開放外國團隊申請場地演出。在台灣文化中心協助之下，終於在今年以《麗晶卡拉OK的最後一夜》進軍本多劇場。

王淑芳強調，這不僅是台日小劇場交流的第一次，也是本多劇場自1982年創立以來，第一次提供外國團隊表演使用，意義非凡，希望藉由首次台日小劇場交流合作，以台日雙方各派劇團互訪演出為起點，啟動後續台日小劇場於演出製作和人才培育等多元面向的合作契機。

澎恰恰表示，這是第一次在日本演出，覺得非常光榮，有別於以往的諧星形象，能以演員身份登上本多劇場，詮釋女性角色，可説是演藝生涯的極大挑戰。

《麗晶卡拉OK的最後一夜》邀集金鐘編劇詹傑、傳藝金曲獎得主李哲藝共同打造，藉由台日共通的常民文化現象「卡拉OK」發展故事核心，以魔幻寫實手法折射時代縮影，鮮明傳達台灣的港都風情與庶民情懷。

《麗晶卡拉OK的最後一夜》將於3月27日晚間7點、3月28日及29日下午兩點本多劇場演出，購票請前往Ticket Pia 、CoRich、躍演臉書查詢；52PRO!《夾縫轍痕》將於2月21日至3月1日華山1914文創園區烏梅劇院演出九場，線上購票請至兩廳院售票系統。



劇團演出照片（圖/躍演臉書）