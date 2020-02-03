首批武漢台商返台專機　預計今晚深夜抵台　將進行14天的隔離檢疫

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）交通部官員今（3）日傍晚證實，收到武漢台商返台專機的起飛申請文件，將依規定盡速辦理。首批武漢台商約200人將於晚間搭乘中國東方航空專機啟程，預計深夜抵達桃園機場。

交通部官員指出，剛剛民用航空局已收到武漢台商返台班機起飛申請文件，將依相關規定盡速辦理，核准執飛的東方航空專機來台。

至於外傳預計3月5日的第2波台商返台專機，交通部官員表示，目前尚未收到相關申請文件。

在嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央疫情指揮中心下午例行記者會上，大陸委員會法政處長蔡志儒表示，在湖北許多城市因疫情而封城，陸委會、海基會持續接到相關的台商電話，對於武漢台商協會的群組，海基會也有相關聯繫，政府已經做好相關準備包括檢疫安置措施，有結果會盡快說明。

對於武漢台商返台專機細節，指揮中心不鬆口，指揮官、衛福部長陳時中表示，台商是否今天回台、以怎樣的型態回台等都無法掌握，未來一旦確認相關資料，一定會全人、全程隔離，確保台商獲得即時醫療照顧。

至於外界關心的防疫措施，指揮中心指揮官陳時中表示，確診病例不登機，其他台商入境時通過機場發燒篩檢站，若有疑似症狀會依規定後送就醫，無症狀者才會由專車接送至集中檢疫場進行為期14天的隔離檢疫。