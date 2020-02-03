宏都拉斯及聖文森發文挺台灣參與WHO　外交部感謝

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）我國友邦宏都拉斯與聖文森及格瑞那丁接連發表聲明，支持台灣加入世界衛生組織（WHO），外交部對此表達感謝，並呼籲世衛組織將台灣納入國際防疫體系，以儘早防堵目前存在的防疫缺口。

宏都拉斯外交部長羅薩雷斯（Lisandro Rosales）今（3）日透過推特表示，預防並減少中國新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的擴散應是所有國家的努力，宏都拉斯政府認為台灣參與即將於瑞士日內瓦舉行的世衛組織第146屆執委會，是至關重要的。

宏都拉斯外交部也在推特上做出相關呼籲。

此外，聖文森及格瑞那丁衛生部長布朗（Luke Browne）則在昨（2）日透過臉書表示，不幸的是，台灣沒有適當地被納入世衛組織的框架中，且由於台灣鄰近中國，這樣的決策使得該國特別容易受到這種新疾病的威脅此外，台灣被視為中國的一部分也是一個問題。

布朗強調，台灣憑藉其科學及醫學專長，能為預防和控制武漢肺炎在全球擴散做出貢獻，他呼籲世衛組織拋開所有無關緊要的因素，方能拯救生命。

外交部今日透過聲明，對友邦的發言表達誠摯感謝，並呼籲世衛組織及其所屬機構正視美國、日本、加拿大、歐盟，以及我國友邦等國際社會支持台灣人民追求健康權益的要求，將台灣納入國際防疫體系，並邀請台灣專家參與世衛組織及相關會議，以儘早防堵目前存在的防疫缺口。

外交部指出，世衛組織日前配合中國的要求，依據中方主張的「一個中國原則」，在其全球武漢肺炎的報告中，將台灣納入中國的疫區，世衛組織的作法已嚴重損害我國的國家主權及台灣2,300萬人的健康人權。