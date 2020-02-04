〈時評〉武漢肺炎衝擊消費意願　政府應刺激內需

武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心30日宣布台 灣出現第9例病例。台北市一家餐飲業者在店內貼出公 告，向民眾宣布已加強消毒管理，盼讓消... 武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心30日宣布台 灣出現第9例病例。台北市一家餐飲業者在店內貼出公 告，向民眾宣布已加強消毒管理，盼讓消費者放心。 中央社記者徐肇昌攝 109年1月30日 (來源 中央社)

武漢肺炎延燒，衝擊的不僅是中國經濟，也直接影響到台灣內需市場，亟待政府積極鼓勵國人恢復正常生活，勇於消費，防止內需產業因受景氣影響，造成經營危機。

由於兩岸經貿頻繁，人員流動密切，武漢肺炎直接造成台灣內需消費市場萎縮，以台北101大樓B1美食街為例，年前每日人潮熙來攘往，中午或傍晚用餐時間，要想找個座位都困難，所以大樓經營者甚至還設計出大量的立位，讓找不到座位的客人，可以將就站著吃。但是，現在不僅立位空著，即連座位都不滿5成，原因是中國客沒了，東南亞觀光客有如驚弓之鳥，不敢來旅遊，甚至連本國人民也寧可窩居家中，自己烹調吃三餐，不願外食。

只有101的B1美食街如此嗎？看看台北地區各觀光百貨大樓都一樣，逛街人潮大減，用餐人數也少了一半。

台北著名的晶華、雲品、寒舍、國賓等四大餐飲集團，日子更難過，春酒訂席只有過去的一半。最慘的只有2成，減幅直逼SARS期間景況。故宮晶華過年期間的生意，只有去年一半。

南台灣也不會比較好，漢來本館、漢神巨蛋會館、高雄國賓等大飯店，春節期間及春酒，取消訂席都在百桌以上，損失慘重。更要命的是三月份迄今無人訂席，令業者「頭殻摸著燒」，上半年的生意極不樂觀。他們認為，以SARS的經驗，下半年的景氣能夠復甦就不錯。如何苦熬過這半年，是大家共同的難題。

再說到房地產，更是頭大。根據屋比房屋統計，目前六都店面市況相當低迷，1月待售量比去年同期大増8715間，平均賣壓年増26%，而且連售價也跌，後市並不樂觀。

仲介業認為，疫情屢屢攀高，雖然台灣控制得還不錯，但是仍然影響買氣，尤其商用不動產人群密度高，包括百貨、電影院、餐廳、街邊店等型態，都受到逛街人潮鋭減，營收減少影響，租售均感困難。

他們擔心，如果中國疫情控制不好，高房租的租客率下跌，不排除再發生倒店潮、降租潮。目前六都店面待售量平均年增2成，台中市逼近3成，台南市甚至多達4成，造成景氣下滑沉重的壓力。

更慘的是觀光旅遊業，旅行公會全聯會坦承，兩週後要放無薪假的旅行社高達3千家，從業人員上萬人。尤其有些旅行團已經預收訂金，而且國外各項費用已經預繳，現在卻面臨班機取消，或國外限制入境等多重困擾，根本都快撐不下去了。遊覽車業者更辛苦，他們大多是貸款買車，中客團不來已夠頭痛，現在連國內旅遊也因武漢肺炎速凍，大量遊覽車停在車場，不知如何是好，業者欲哭無淚。

台灣這次控制武漢肺炎疫情算是相當成功的，國人大可不必因為中國疫情嚴重，影響到出門消費的心情，而政府或公營事業，更應帶頭鼓勵人民走出來，逛街、旅遊、消費，並沒有什麼風險，把自己關在家中，影響心情，也更加造成景氣的惡性循環，反而更不利國家經濟發展。